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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/koridory-1776502049.html
В Киеве попросили Красный Крест срочно помочь организовать гумкоридоры
В Киеве попросили Красный Крест срочно помочь организовать гумкоридоры - РИА Новости, 04.03.2022
В Киеве попросили Красный Крест срочно помочь организовать гумкоридоры
Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно содействовать в создании гуманитарных коридоров и считает, что они нужны в населенных пунктах в... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:21
2022-03-04T14:46
обострение ситуации в днр и лнр
международный комитет красного креста (мккк)
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно содействовать в создании гуманитарных коридоров и считает, что они нужны в населенных пунктах в Харьковской, Киевской, Николаевской, Луганской, Донецкой и других областях, следует из сообщения на сайте офиса Владимира Зеленского."Украинское государство просит Международный комитет Красного Креста срочно приступить к необходимым действиям для организации гуманитарных коридоров и готово в свою очередь сделать все необходимое для эвакуации гражданского населения и доставки гуманитарных грузов", - говорится в сообщении.Офис Зеленского заявляет, что населенные пункты в районах боевых действий, требующие создания гуманитарных коридоров, расположены в Сумской, Черниговской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой и других областях. При этом среди населенных пунктов, названных в сообщении, город Киев не упоминается.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/vzaimoponimanie-1776483102.html
https://ria.ru/20220304/donbass-1776296210.html
украина
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международный комитет красного креста (мккк), в мире, украина, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика
14:21 04.03.2022 (обновлено: 14:46 04.03.2022)
 
В Киеве попросили Красный Крест срочно помочь организовать гумкоридоры

Офис Зеленского попросил Красный Крест срочно помочь организовать гумкоридоры

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФлаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно содействовать в создании гуманитарных коридоров и считает, что они нужны в населенных пунктах в Харьковской, Киевской, Николаевской, Луганской, Донецкой и других областях, следует из сообщения на сайте офиса Владимира Зеленского.
"Украинское государство просит Международный комитет Красного Креста срочно приступить к необходимым действиям для организации гуманитарных коридоров и готово в свою очередь сделать все необходимое для эвакуации гражданского населения и доставки гуманитарных грузов", - говорится в сообщении.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 13:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили о взаимопонимании с Россией по гуманитарной помощи
Офис Зеленского заявляет, что населенные пункты в районах боевых действий, требующие создания гуманитарных коридоров, расположены в Сумской, Черниговской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой и других областях. При этом среди населенных пунктов, названных в сообщении, город Киев не упоминается.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий у территории нефтебазы в Кировском районе Донецка, по которой была выпущена ракета Точка-У - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМеждународный комитет Красного Креста (МККК)В миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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