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Россия и Украина создали рабочую группу по гуманитарным коридорам

Россия и Украина создали рабочую группу по гуманитарным коридорам - РИА Новости, 04.03.2022

Россия и Украина создали рабочую группу по гуманитарным коридорам

Россия и Украина создали рабочую группу для организации гуманитарных коридоров, заявил советник главы офиса Зеленского и один из членов делегации от киевских... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:02

2022-03-04T17:02

2022-03-04T18:08

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Россия и Украина создали рабочую группу для организации гуманитарных коридоров, заявил советник главы офиса Зеленского и один из членов делегации от киевских властей на переговорах Михаил Подоляк."У нас сейчас создана такая условная рабочая группа, в которую входят представители Украины, <...> представители России, прежде всего армия российская, и мы искали посредника — это Международный Красный Крест. И они сейчас обсуждают, как именно логистически можем заходить — эвакуировать людей, завозить туда продукты питания, <...> медикаменты", — сказал он.Подоляк добавил, что украинская сторона готова к контактам в любое время."Позиция РФ жесткая, но позиция Украины тоже жесткая, поэтому переговоры будут идти тяжело, но они действительно будут идти", — отметил он.По его словам, одна из опций таких встреч — обмен пленными.Подоляк добавил, что третий раунд переговоров может состояться 5 или 6 марта.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина