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Россия и Украина создали рабочую группу по гуманитарным коридорам
Россия и Украина создали рабочую группу по гуманитарным коридорам - РИА Новости, 04.03.2022
Россия и Украина создали рабочую группу по гуманитарным коридорам
Россия и Украина создали рабочую группу для организации гуманитарных коридоров, заявил советник главы офиса Зеленского и один из членов делегации от киевских... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:02
2022-03-04T18:08
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Россия и Украина создали рабочую группу для организации гуманитарных коридоров, заявил советник главы офиса Зеленского и один из членов делегации от киевских властей на переговорах Михаил Подоляк."У нас сейчас создана такая условная рабочая группа, в которую входят представители Украины, &lt;...&gt; представители России, прежде всего армия российская, и мы искали посредника — это Международный Красный Крест. И они сейчас обсуждают, как именно логистически можем заходить — эвакуировать людей, завозить туда продукты питания, &lt;...&gt; медикаменты", — сказал он.Подоляк добавил, что украинская сторона готова к контактам в любое время."Позиция РФ жесткая, но позиция Украины тоже жесткая, поэтому переговоры будут идти тяжело, но они действительно будут идти", — отметил он.По его словам, одна из опций таких встреч — обмен пленными.Подоляк добавил, что третий раунд переговоров может состояться 5 или 6 марта.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/rossiya-1776499555.html
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в мире, россия, украина
17:02 04.03.2022 (обновлено: 18:08 04.03.2022)
 
Россия и Украина создали рабочую группу по гуманитарным коридорам

В офисе Зеленского сообщили, что Россия и Украина создали группу по гуманитарным коридорам

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкЧлены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии
Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Россия и Украина создали рабочую группу для организации гуманитарных коридоров, заявил советник главы офиса Зеленского и один из членов делегации от киевских властей на переговорах Михаил Подоляк.
"У нас сейчас создана такая условная рабочая группа, в которую входят представители Украины, <...> представители России, прежде всего армия российская, и мы искали посредника — это Международный Красный Крест. И они сейчас обсуждают, как именно логистически можем заходить — эвакуировать людей, завозить туда продукты питания, <...> медикаменты", — сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 14:16
Россия все равно решит поставленные задачи, заявил Путин
Подоляк добавил, что украинская сторона готова к контактам в любое время.
"Позиция РФ жесткая, но позиция Украины тоже жесткая, поэтому переговоры будут идти тяжело, но они действительно будут идти", — отметил он.
По его словам, одна из опций таких встреч — обмен пленными.
Подоляк добавил, что третий раунд переговоров может состояться 5 или 6 марта.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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