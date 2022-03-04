05:49 04.03.2022 (обновлено: 09:07 04.03.2022)
Южная Корея добилась исключения из санкций США против России
Южная Корея добилась исключения из санкций США против России, но взамен введет собственные
На одной из улиц Сеула
СЕУЛ, 4 мар — РИА Новости. Сеул добился исключения из санкций Вашингтона против России взамен на собственный экспортный контроль такого же уровня, заявило Министерство торговли, промышленности и энергетики страны.
Ранее сообщалось, что Южная Корея пытается договориться о непопадании своих производителей в так называемое правило прямого иностранного продукта (FDPR), согласно которому компании из третьих стран, производящие товары за рубежом с использованием американских технологий, должны получить лицензию правительства США перед отправкой продукции в Россию. Оно распространяется на 57 позиций в семи категориях, включая полупроводники, компьютеры, лазеры, средства связи и другие.
Министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу провел несколько консультаций с американскими чиновниками. В Вашингтоне оценили усилия Южной Кореи в плане санкций против России и пришли к выводу, что они хорошо согласуются с соответствующими действиями международного сообщества, поэтому страна может получить исключение из FDPR.
"Американская сторона подтвердила, что в течение нескольких дней включит Южную Корею в список стран, исключенных из правила FDPR. Южнокорейское правительство одновременно примет дополнительные меры экспортного контроля (против России. — Прим. ред.) на уровне, совпадающем с США и международным сообществом", — говорится в заявлении министерства.
Такой шаг, полагают в ведомстве, снизит "неопределенность" для южнокорейских компаний, которым нужно будет получать разрешение на экспорт для подпадающих под санкции товаров без контроля со стороны США.
Сеул пока точно заявил лишь о введении экспортного контроля в отношении стратегических материалов, в то время как касательно категорий товаров, попадающих под FDPR, решение примут после дополнительных консультаций.
Министерство торговли США также подтвердило властям в Сеуле, что хотя произведенные в Южной Корее смартфоны, собранные автомобили, стиральные машины и другие "потребительские товары" попадают под действие FDPR, в принципе они являются "исключениями" из новых правил, если поставляются не для военных нужд России.
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