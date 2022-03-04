https://ria.ru/20220304/koreya-1776405349.html

Южная Корея добилась исключения из санкций США против России

Южная Корея добилась исключения из санкций США против России - РИА Новости, 04.03.2022

Южная Корея добилась исключения из санкций США против России

Сеул добился исключения из санкций Вашингтона против России взамен на собственный экспортный контроль такого же уровня, заявило Министерство торговли,... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T05:49

2022-03-04T05:49

2022-03-04T09:07

сша

россия

южная корея

министерство торговли сша

санкции в отношении россии

в мире

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СЕУЛ, 4 мар — РИА Новости. Сеул добился исключения из санкций Вашингтона против России взамен на собственный экспортный контроль такого же уровня, заявило Министерство торговли, промышленности и энергетики страны.Ранее сообщалось, что Южная Корея пытается договориться о непопадании своих производителей в так называемое правило прямого иностранного продукта (FDPR), согласно которому компании из третьих стран, производящие товары за рубежом с использованием американских технологий, должны получить лицензию правительства США перед отправкой продукции в Россию. Оно распространяется на 57 позиций в семи категориях, включая полупроводники, компьютеры, лазеры, средства связи и другие. Министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу провел несколько консультаций с американскими чиновниками. В Вашингтоне оценили усилия Южной Кореи в плане санкций против России и пришли к выводу, что они хорошо согласуются с соответствующими действиями международного сообщества, поэтому страна может получить исключение из FDPR.Такой шаг, полагают в ведомстве, снизит "неопределенность" для южнокорейских компаний, которым нужно будет получать разрешение на экспорт для подпадающих под санкции товаров без контроля со стороны США.Сеул пока точно заявил лишь о введении экспортного контроля в отношении стратегических материалов, в то время как касательно категорий товаров, попадающих под FDPR, решение примут после дополнительных консультаций.Министерство торговли США также подтвердило властям в Сеуле, что хотя произведенные в Южной Корее смартфоны, собранные автомобили, стиральные машины и другие "потребительские товары" попадают под действие FDPR, в принципе они являются "исключениями" из новых правил, если поставляются не для военных нужд России.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Москва начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие российским интересам.

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/valyuta-1776207363.html

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776386646.html

сша

россия

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, россия, южная корея, министерство торговли сша, санкции в отношении россии, в мире