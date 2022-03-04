https://ria.ru/20220304/kontrol-1776396382.html

ДНР установила контроль над 36 населенными пунктами с начала операции

ДНР установила контроль над 36 населенными пунктами с начала операции - РИА Новости, 04.03.2022

ДНР установила контроль над 36 населенными пунктами с начала операции

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявил об установлении контроля над 36 населенными пунктами с начала операции. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T02:24

2022-03-04T02:24

2022-03-04T02:26

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ДОНЕЦК, 4 мар – РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявил об установлении контроля над 36 населенными пунктами с начала операции.Там же отмечается, что указом главы ДНР от 3 марта освобожденные населенные пункты, ранее временно находившиеся под контролем Украины, включены в зону влияния и ответственности районов Донецкой народной республики. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.Согласно документу, администрации Новоазовского района подчинены на постоянной основе: села Павлополь, Пищевик, Широкино, Приморское, Бердянское, Водяное, Лебединское. Администрации Тельмановского района: села Староигнатьевка, Свободное, Гранитное, поселки городского типа Андреевка, Мирное, села Каменка, Новоселовка, Новоселовка Вторая, Чермалык, Федоровка, Степановка и Орловское.Кроме того, отмечается, что определено временное подчинение населенных пунктов в районах, административные центры которых еще не освобождены. В частности, администрации Новоазовского района временно подчинены поселки городского типа Сартана, Талаковка, села Гнутово, Кременевка, Малоянисоль, Тополиное. Администрации Тельмановского района: села Рыбинское, Трудовское, Василевка, Прохоровка, поселок городского типа Донское и село Анадоль. Администрации Старобешевского района: села Викторовка, Богдановка, Николаевка, Новогнатовка, Бугас.В штабе напомнили, что многие районы и населенные пункты, освобожденные от украинской оккупации, перенасыщены взрывоопасными предметами, предупредив, что приближаться к подозрительным предметам и боеприпасам категорически нельзя.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, днр, украина