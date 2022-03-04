Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/kontrol-1776396382.html
ДНР установила контроль над 36 населенными пунктами с начала операции
ДНР установила контроль над 36 населенными пунктами с начала операции - РИА Новости, 04.03.2022
ДНР установила контроль над 36 населенными пунктами с начала операции
Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявил об установлении контроля над 36 населенными пунктами с начала операции. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T02:24
2022-03-04T02:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
днр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776287520_151:0:2563:1356_1920x0_80_0_0_2ee5b1eace53b6c23763c76bb2c4652e.jpg
ДОНЕЦК, 4 мар – РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявил об установлении контроля над 36 населенными пунктами с начала операции.Там же отмечается, что указом главы ДНР от 3 марта освобожденные населенные пункты, ранее временно находившиеся под контролем Украины, включены в зону влияния и ответственности районов Донецкой народной республики. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.Согласно документу, администрации Новоазовского района подчинены на постоянной основе: села Павлополь, Пищевик, Широкино, Приморское, Бердянское, Водяное, Лебединское. Администрации Тельмановского района: села Староигнатьевка, Свободное, Гранитное, поселки городского типа Андреевка, Мирное, села Каменка, Новоселовка, Новоселовка Вторая, Чермалык, Федоровка, Степановка и Орловское.Кроме того, отмечается, что определено временное подчинение населенных пунктов в районах, административные центры которых еще не освобождены. В частности, администрации Новоазовского района временно подчинены поселки городского типа Сартана, Талаковка, села Гнутово, Кременевка, Малоянисоль, Тополиное. Администрации Тельмановского района: села Рыбинское, Трудовское, Василевка, Прохоровка, поселок городского типа Донское и село Анадоль. Администрации Старобешевского района: села Викторовка, Богдановка, Николаевка, Новогнатовка, Бугас.В штабе напомнили, что многие районы и населенные пункты, освобожденные от украинской оккупации, перенасыщены взрывоопасными предметами, предупредив, что приближаться к подозрительным предметам и боеприпасам категорически нельзя.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/kherson-1776392944.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776287520_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_3d14eb9976f5de07ec4be8ffad72b53e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, днр, украина
02:24 04.03.2022 (обновлено: 02:26 04.03.2022)
 
ДНР установила контроль над 36 населенными пунктами с начала операции

Штаб теробороны ДНР сообщил об установлении контроля над 36 населенными пунктами

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР
Военнослужащие народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Военнослужащие народной милиции ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 мар – РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявил об установлении контроля над 36 населенными пунктами с начала операции.
"В результате успешных действий с начала операции установлен контроль над 36 населенными пунктами. Ведутся активные действия по освобождению от украинских националистов городов Волноваха и Мариуполь", - говорится в Telegram-канале штаба.
Там же отмечается, что указом главы ДНР от 3 марта освобожденные населенные пункты, ранее временно находившиеся под контролем Украины, включены в зону влияния и ответственности районов Донецкой народной республики. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Согласно документу, администрации Новоазовского района подчинены на постоянной основе: села Павлополь, Пищевик, Широкино, Приморское, Бердянское, Водяное, Лебединское. Администрации Тельмановского района: села Староигнатьевка, Свободное, Гранитное, поселки городского типа Андреевка, Мирное, села Каменка, Новоселовка, Новоселовка Вторая, Чермалык, Федоровка, Степановка и Орловское.
Кроме того, отмечается, что определено временное подчинение населенных пунктов в районах, административные центры которых еще не освобождены. В частности, администрации Новоазовского района временно подчинены поселки городского типа Сартана, Талаковка, села Гнутово, Кременевка, Малоянисоль, Тополиное. Администрации Тельмановского района: села Рыбинское, Трудовское, Василевка, Прохоровка, поселок городского типа Донское и село Анадоль. Администрации Старобешевского района: села Викторовка, Богдановка, Николаевка, Новогнатовка, Бугас.
В штабе напомнили, что многие районы и населенные пункты, освобожденные от украинской оккупации, перенасыщены взрывоопасными предметами, предупредив, что приближаться к подозрительным предметам и боеприпасам категорически нельзя.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 01:27
Миссия ОБСЕ продолжает фиксировать взрывы в районе Херсона
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияДНРУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала