https://ria.ru/20220304/konstitutsiya-1776466076.html

Обновленная Конституция Белоруссии вступит в силу 15 марта

Обновленная Конституция Белоруссии вступит в силу 15 марта - РИА Новости, 04.03.2022

Обновленная Конституция Белоруссии вступит в силу 15 марта

Обновленная конституция Белоруссии вступит в силу 15 марта, заявил президент страны Александр Лукашенко. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:26

2022-03-04T12:26

2022-03-04T12:31

референдум в белоруссии

белоруссия

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МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Обновленная конституция Белоруссии вступит в силу 15 марта, заявил президент страны Александр Лукашенко."Обновленный основной закон вступит в силу 15 марта - в день конституции Республики Беларусь", - сказал он после подписания в пятницу решения референдума по поправкам в конституцию, который состоялся 27 февраля.Центризбирком Белоруссии на заседании в четверг утвердил итоги республиканского референдума по внесению изменений в конституцию страны. За принятие изменений высказались 82,86% от принявших участие в голосовании и 65,16% от внесенных в списки участников референдума. Все 12 членов ЦИК единогласно на заседании приняли соответствующее постановление, в котором предлагается референдум признать состоявшимся, а решение республиканского референдума – принятым.Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

референдум в белоруссии, белоруссия