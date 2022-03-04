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Обновленная Конституция Белоруссии вступит в силу 15 марта
Обновленная Конституция Белоруссии вступит в силу 15 марта - РИА Новости, 04.03.2022
Обновленная Конституция Белоруссии вступит в силу 15 марта
Обновленная конституция Белоруссии вступит в силу 15 марта, заявил президент страны Александр Лукашенко. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:26
2022-03-04T12:31
референдум в белоруссии
белоруссия
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МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Обновленная конституция Белоруссии вступит в силу 15 марта, заявил президент страны Александр Лукашенко."Обновленный основной закон вступит в силу 15 марта - в день конституции Республики Беларусь", - сказал он после подписания в пятницу решения референдума по поправкам в конституцию, который состоялся 27 февраля.Центризбирком Белоруссии на заседании в четверг утвердил итоги республиканского референдума по внесению изменений в конституцию страны. За принятие изменений высказались 82,86% от принявших участие в голосовании и 65,16% от внесенных в списки участников референдума. Все 12 членов ЦИК единогласно на заседании приняли соответствующее постановление, в котором предлагается референдум признать состоявшимся, а решение республиканского референдума – принятым.Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
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референдум в белоруссии, белоруссия
12:26 04.03.2022 (обновлено: 12:31 04.03.2022)
 
Обновленная Конституция Белоруссии вступит в силу 15 марта

Президент Лукашенко: обновленная Конституция Белоруссии вступит в силу 15 марта

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГолосование на референдуме по внесению правок в конституцию Белоруссии
Голосование на референдуме по внесению правок в конституцию Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Голосование на референдуме по внесению правок в конституцию Белоруссии
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МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Обновленная конституция Белоруссии вступит в силу 15 марта, заявил президент страны Александр Лукашенко.
"Обновленный основной закон вступит в силу 15 марта - в день конституции Республики Беларусь", - сказал он после подписания в пятницу решения референдума по поправкам в конституцию, который состоялся 27 февраля.
Центризбирком Белоруссии на заседании в четверг утвердил итоги республиканского референдума по внесению изменений в конституцию страны. За принятие изменений высказались 82,86% от принявших участие в голосовании и 65,16% от внесенных в списки участников референдума. Все 12 членов ЦИК единогласно на заседании приняли соответствующее постановление, в котором предлагается референдум признать состоявшимся, а решение республиканского референдума – принятым.
Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
Итоги референдума о внесении поправок в Конституцию Белоруссии
28 февраля, 10:01Инфографика
Итоги референдума о внесении поправок в Конституцию Белоруссии
Инфографика
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Референдум в БелоруссииБелоруссия
 
 
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