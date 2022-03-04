https://ria.ru/20220304/komissiya-1776412852.html
ЦБ снизил комиссию для физлиц на операции по покупке валюты через брокеров
ЦБ снизил комиссию для физлиц на операции по покупке валюты через брокеров - РИА Новости, 04.03.2022
ЦБ снизил комиссию для физлиц на операции по покупке валюты через брокеров
Регулятор предписал брокерам снизить комиссию на операции по покупке валюты для физлиц с 30 до 12 процентов, говорится в сообщении ЦБ. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T08:08
2022-03-04T08:08
2022-03-04T09:06
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Регулятор предписал брокерам снизить комиссию на операции по покупке валюты для физлиц с 30 до 12 процентов, говорится в сообщении ЦБ."Банк России <...> с 4 марта 2022 года снижает комиссию для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30% до 12% и устанавливает комиссию для юридических лиц на уровне 12% от суммы операции", — гласит пресс-релиз.Как отмечается, меры приняты для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности в условиях волатильности из-за западных санкций и военной операции российской армии на Украине.Комиссия в 30 процентов на биржевые покупки евро, долларов и фунтов стерлингов действовала со вчерашнего дня. Банк России отдельно пояснял, что таким образом он выравнивает конкуренцию брокеров с банками, у которых разные курсы и продажи валют.
https://ria.ru/20220304/sanktsii-1775905113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
08:08 04.03.2022 (обновлено: 09:06 04.03.2022)
ЦБ снизил комиссию для физлиц на операции по покупке валюты через брокеров
ЦБ снизил комиссию для физлиц на операции по покупке валюты через брокеров до 12 процентов