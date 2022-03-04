https://ria.ru/20220304/komissiya-1776412852.html

ЦБ снизил комиссию для физлиц на операции по покупке валюты через брокеров

ЦБ снизил комиссию для физлиц на операции по покупке валюты через брокеров - РИА Новости, 04.03.2022

ЦБ снизил комиссию для физлиц на операции по покупке валюты через брокеров

Регулятор предписал брокерам снизить комиссию на операции по покупке валюты для физлиц с 30 до 12 процентов, говорится в сообщении ЦБ. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T08:08

2022-03-04T08:08

2022-03-04T09:06

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Регулятор предписал брокерам снизить комиссию на операции по покупке валюты для физлиц с 30 до 12 процентов, говорится в сообщении ЦБ."Банк России <...> с 4 марта 2022 года снижает комиссию для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30% до 12% и устанавливает комиссию для юридических лиц на уровне 12% от суммы операции", — гласит пресс-релиз.Как отмечается, меры приняты для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности в условиях волатильности из-за западных санкций и военной операции российской армии на Украине.Комиссия в 30 процентов на биржевые покупки евро, долларов и фунтов стерлингов действовала со вчерашнего дня. Банк России отдельно пояснял, что таким образом он выравнивает конкуренцию брокеров с банками, у которых разные курсы и продажи валют.

https://ria.ru/20220304/sanktsii-1775905113.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия