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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/kiev-1776592323.html
Путин назвал неонацистов основной опасностью на Украине
Путин назвал неонацистов основной опасностью на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
Путин назвал неонацистов основной опасностью на Украине
В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнуто, что основная опасность на Украине исходит от... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T19:13
2022-03-04T19:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
украина
россия
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнуто, что основная опасность на Украине исходит от военных формирований неонацистов, сообщает пресс-служба Кремля."Подчеркнуто, что основная опасность исходит от военных формирований неонацистов, которые совершают многочисленные военные преступления, используя террористические методы, размещая ударные вооружения в жилых кварталах, цинично прикрываясь гражданским населением. При этом официальный Киев не выполняет свои обещания прекратить это варварство – в последние дни число таких случаев увеличивается", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/narusheniya-1776592046.html
киев
украина
россия
донецкая народная республика
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в мире, киев, украина, россия, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, германия, олаф шольц
19:13 04.03.2022 (обновлено: 19:38 04.03.2022)
 
Путин назвал неонацистов основной опасностью на Украине

В беседе Путина и Шольца подчеркнуто, что неонацисты — главная опасность на Украине

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнуто, что основная опасность на Украине исходит от военных формирований неонацистов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подчеркнуто, что основная опасность исходит от военных формирований неонацистов, которые совершают многочисленные военные преступления, используя террористические методы, размещая ударные вооружения в жилых кварталах, цинично прикрываясь гражданским населением. При этом официальный Киев не выполняет свои обещания прекратить это варварство – в последние дни число таких случаев увеличивается", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 19:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад игнорирует нарушения международного права Киевом, заявил Путин
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКиевУкраинаРоссияВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФГерманияОлаф Шольц
 
 
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