https://ria.ru/20220304/kiberataki-1776391385.html

"Роскосмос" зафиксировал снижение кибератак с территории Украины

"Роскосмос" зафиксировал снижение кибератак с территории Украины - РИА Новости, 04.03.2022

"Роскосмос" зафиксировал снижение кибератак с территории Украины

Интенсивность хакерских атак с территории Украины на цифровую инфраструктуру "Роскосмоса" и его предприятий снижается после череды ударов российских военных по... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T01:08

2022-03-04T01:08

2022-03-04T07:50

дмитрий рогозин

центр управления полетами

роскосмос

космос - риа наука

в мире

украина

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Интенсивность хакерских атак с территории Украины на цифровую инфраструктуру "Роскосмоса" и его предприятий снижается после череды ударов российских военных по центрам киберопераций, при этом атаки из других регионов мира продолжаются, сообщает в пятницу пресс-служба Роскосмоса.Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о хакерских атаках на ЦУП и космическую группировку, однако заявил, что система безопасности "Роскосмоса" автоматически отбила атаки.При этом он отметил, что выведение из дежурства космической группировки любой страны — это так называемый casus belli, то есть повод к войне.Ранее в российском Минобороны анонсировали высокоточные удары по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве с целью пресечения информационных атак. В военном ведомстве отметили, что с началом проведения специальной военной операции на Украине количество информационных атак на различные российские государственные учреждения многократно выросло.

https://ria.ru/20220303/mask-1776388043.html

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Максим Горбачев

дмитрий рогозин, центр управления полетами, роскосмос, космос - риа наука, в мире, украина