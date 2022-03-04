01:08 04.03.2022 (обновлено: 07:50 04.03.2022)
"Роскосмос" зафиксировал снижение кибератак с территории Украины
"Роскосмос" зафиксировал снижение интенсивности кибератак с территории Украины
Логотип госкорпорации "Роскосмос"
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Интенсивность хакерских атак с территории Украины на цифровую инфраструктуру "Роскосмоса" и его предприятий снижается после череды ударов российских военных по центрам киберопераций, при этом атаки из других регионов мира продолжаются, сообщает в пятницу пресс-служба Роскосмоса.
"Роскосмос зафиксировал снижение интенсивности кибератак на цифровую инфраструктуру госкорпорации и предприятий ракетно-космической отрасли с территории Украины после череды ударов по центрам киберопераций. Атаки из других регионов мира продолжаются", - говорится в сообщении.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о хакерских атаках на ЦУП и космическую группировку, однако заявил, что система безопасности "Роскосмоса" автоматически отбила атаки.
При этом он отметил, что выведение из дежурства космической группировки любой страны — это так называемый casus belli, то есть повод к войне.
Ранее в российском Минобороны анонсировали высокоточные удары по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве с целью пресечения информационных атак. В военном ведомстве отметили, что с началом проведения специальной военной операции на Украине количество информационных атак на различные российские государственные учреждения многократно выросло.