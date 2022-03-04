Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220304/kiberataki-1776391385.html
"Роскосмос" зафиксировал снижение кибератак с территории Украины
"Роскосмос" зафиксировал снижение кибератак с территории Украины - РИА Новости, 04.03.2022
"Роскосмос" зафиксировал снижение кибератак с территории Украины
Интенсивность хакерских атак с территории Украины на цифровую инфраструктуру "Роскосмоса" и его предприятий снижается после череды ударов российских военных по... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T01:08
2022-03-04T07:50
дмитрий рогозин
центр управления полетами
роскосмос
космос - риа наука
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148463/23/1484632311_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a08307992c7478f8c7bf179bda749d60.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Интенсивность хакерских атак с территории Украины на цифровую инфраструктуру "Роскосмоса" и его предприятий снижается после череды ударов российских военных по центрам киберопераций, при этом атаки из других регионов мира продолжаются, сообщает в пятницу пресс-служба Роскосмоса.Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о хакерских атаках на ЦУП и космическую группировку, однако заявил, что система безопасности "Роскосмоса" автоматически отбила атаки.При этом он отметил, что выведение из дежурства космической группировки любой страны — это так называемый casus belli, то есть повод к войне.Ранее в российском Минобороны анонсировали высокоточные удары по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве с целью пресечения информационных атак. В военном ведомстве отметили, что с началом проведения специальной военной операции на Украине количество информационных атак на различные российские государственные учреждения многократно выросло.
https://ria.ru/20220303/mask-1776388043.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148463/23/1484632311_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_679c223af3e855395c46661f76992e27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий рогозин, центр управления полетами, роскосмос, космос - риа наука, в мире, украина
01:08 04.03.2022 (обновлено: 07:50 04.03.2022)
 
"Роскосмос" зафиксировал снижение кибератак с территории Украины

"Роскосмос" зафиксировал снижение интенсивности кибератак с территории Украины

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Логотип госкорпорации "Роскосмос"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Интенсивность хакерских атак с территории Украины на цифровую инфраструктуру "Роскосмоса" и его предприятий снижается после череды ударов российских военных по центрам киберопераций, при этом атаки из других регионов мира продолжаются, сообщает в пятницу пресс-служба Роскосмоса.

"Роскосмос зафиксировал снижение интенсивности кибератак на цифровую инфраструктуру госкорпорации и предприятий ракетно-космической отрасли с территории Украины после череды ударов по центрам киберопераций. Атаки из других регионов мира продолжаются", - говорится в сообщении.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о хакерских атаках на ЦУП и космическую группировку, однако заявил, что система безопасности "Роскосмоса" автоматически отбила атаки.
При этом он отметил, что выведение из дежурства космической группировки любой страны — это так называемый casus belli, то есть повод к войне.
Ранее в российском Минобороны анонсировали высокоточные удары по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве с целью пресечения информационных атак. В военном ведомстве отметили, что с началом проведения специальной военной операции на Украине количество информационных атак на различные российские государственные учреждения многократно выросло.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 23:52
Рогозин обвинил Маска в "переходе на сторону врага" из-за помощи Украине
 
Дмитрий РогозинЦентр управления полетамиРоскосмосКосмос - РИА НаукаВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала