https://ria.ru/20220304/kiberataka-1776432450.html

Сайты администрации Псковской области подверглись хакерским атакам

Сайты администрации Псковской области подверглись хакерским атакам - РИА Новости, 04.03.2022

Сайты администрации Псковской области подверглись хакерским атакам

Хакерские атаки на официальные сайты органов власти Псковской области начались в четверг, они могут "зависать", сообщает администрация региона. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T10:35

2022-03-04T10:35

2022-03-04T10:44

технологии

аргентина

сша

псковская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Хакерские атаки на официальные сайты органов власти Псковской области начались в четверг, они могут "зависать", сообщает администрация региона."Хакерские атаки на сайты и рабочую сеть государственных органов начались со вчера. Атаки возобновились сегодня в районе 4-х утра и продолжаются с некоторой периодичностью. Мониторим те IP-адреса, с которых ведётся DDoS-атака, и блокируем в ручном режиме", - сказал и.о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов, слова которого приводит официальный Telegram-канал региона."География самая обширная – это Чили, Аргентина, США, Канада, но мы понимаем, что это просто прокси-сервера и настоящее местоположение хакеров отследить невозможно", - добавил он.Как информируют областные власти, несмотря на предпринятые меры, их сайты "могут зависать и некоторое время не работать". В этом случае необходимо перезагрузить страницу через некоторое время.

https://ria.ru/20220303/kiberataka-1776313670.html

аргентина

сша

псковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, аргентина, сша, псковская область