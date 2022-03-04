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Сайты администрации Псковской области подверглись хакерским атакам
Сайты администрации Псковской области подверглись хакерским атакам - РИА Новости, 04.03.2022
Сайты администрации Псковской области подверглись хакерским атакам
Хакерские атаки на официальные сайты органов власти Псковской области начались в четверг, они могут "зависать", сообщает администрация региона. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:35
2022-03-04T10:44
технологии
аргентина
сша
псковская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Хакерские атаки на официальные сайты органов власти Псковской области начались в четверг, они могут "зависать", сообщает администрация региона."Хакерские атаки на сайты и рабочую сеть государственных органов начались со вчера. Атаки возобновились сегодня в районе 4-х утра и продолжаются с некоторой периодичностью. Мониторим те IP-адреса, с которых ведётся DDoS-атака, и блокируем в ручном режиме", - сказал и.о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов, слова которого приводит официальный Telegram-канал региона."География самая обширная – это Чили, Аргентина, США, Канада, но мы понимаем, что это просто прокси-сервера и настоящее местоположение хакеров отследить невозможно", - добавил он.Как информируют областные власти, несмотря на предпринятые меры, их сайты "могут зависать и некоторое время не работать". В этом случае необходимо перезагрузить страницу через некоторое время.
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аргентина
сша
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технологии, аргентина, сша, псковская область
10:35 04.03.2022 (обновлено: 10:44 04.03.2022)
 
Сайты администрации Псковской области подверглись хакерским атакам

Власти Псковской области сообщили о хакерских атаках на сайты местной администрации

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Хакерские атаки на официальные сайты органов власти Псковской области начались в четверг, они могут "зависать", сообщает администрация региона.
"Хакерские атаки на сайты и рабочую сеть государственных органов начались со вчера. Атаки возобновились сегодня в районе 4-х утра и продолжаются с некоторой периодичностью. Мониторим те IP-адреса, с которых ведётся DDoS-атака, и блокируем в ручном режиме", - сказал и.о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов, слова которого приводит официальный Telegram-канал региона.
"География самая обширная – это Чили, Аргентина, США, Канада, но мы понимаем, что это просто прокси-сервера и настоящее местоположение хакеров отследить невозможно", - добавил он.
Как информируют областные власти, несмотря на предпринятые меры, их сайты "могут зависать и некоторое время не работать". В этом случае необходимо перезагрузить страницу через некоторое время.
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