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Сайты администрации Псковской области подверглись хакерским атакам
Сайты администрации Псковской области подверглись хакерским атакам - РИА Новости, 04.03.2022
Сайты администрации Псковской области подверглись хакерским атакам
Хакерские атаки на официальные сайты органов власти Псковской области начались в четверг, они могут "зависать", сообщает администрация региона. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:35
2022-03-04T10:35
2022-03-04T10:44
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сша
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Хакерские атаки на официальные сайты органов власти Псковской области начались в четверг, они могут "зависать", сообщает администрация региона."Хакерские атаки на сайты и рабочую сеть государственных органов начались со вчера. Атаки возобновились сегодня в районе 4-х утра и продолжаются с некоторой периодичностью. Мониторим те IP-адреса, с которых ведётся DDoS-атака, и блокируем в ручном режиме", - сказал и.о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов, слова которого приводит официальный Telegram-канал региона."География самая обширная – это Чили, Аргентина, США, Канада, но мы понимаем, что это просто прокси-сервера и настоящее местоположение хакеров отследить невозможно", - добавил он.Как информируют областные власти, несмотря на предпринятые меры, их сайты "могут зависать и некоторое время не работать". В этом случае необходимо перезагрузить страницу через некоторое время.
https://ria.ru/20220303/kiberataka-1776313670.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, аргентина, сша, псковская область
10:35 04.03.2022 (обновлено: 10:44 04.03.2022)
Сайты администрации Псковской области подверглись хакерским атакам
Власти Псковской области сообщили о хакерских атаках на сайты местной администрации