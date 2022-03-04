https://ria.ru/20220304/kherson-1776568006.html

Российские военные привезли в Херсон продовольствие и медикаменты

Российские военные привезли в Херсон продовольствие и медикаменты - РИА Новости, 04.03.2022

Российские военные привезли в Херсон продовольствие и медикаменты

Вооруженные силы РФ доставили и передали жителям Херсона 140 тонн продовольствия и медикаментов, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:35

2022-03-04T17:35

2022-03-04T17:42

обострение ситуации в днр и лнр

херсон

в мире

россия

вооруженные силы рф

игорь конашенков

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776284134_0:25:3148:1796_1920x0_80_0_0_f6b43b69715ffbb77423e22f275e28b0.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ доставили и передали жителям Херсона 140 тонн продовольствия и медикаментов, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российские вооруженные силы оказывают помощь жителям освобожденных от националистов населенных пунктов. Сегодня в 12.00 по просьбе администрации Херсона российскими военнослужащими в город доставлено более 140 тонн продовольствия и медикаментов. Весь гуманитарный груз передан для раздачи местному населению", - сказал Конашенков. Он подчеркнул, что Россия и дальше продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Украины, нуждающимся в поддержке.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/ukraina-1776173604.html

https://ria.ru/20220302/prizyv-1776148969.html

херсон

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсон, в мире, россия, вооруженные силы рф, игорь конашенков, украина, ситуация в днр и лнр