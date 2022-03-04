https://ria.ru/20220304/kherson-1776392944.html

Миссия ОБСЕ продолжает фиксировать взрывы в районе Херсона

Миссия ОБСЕ продолжает фиксировать взрывы в районе Херсона - РИА Новости, 04.03.2022

Миссия ОБСЕ продолжает фиксировать взрывы в районе Херсона

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжает фиксировать взрывы в районе Херсона и эвакуировать или переводить своих сотрудников из городов на... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T01:27

2022-03-04T01:27

2022-03-04T01:27

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжает фиксировать взрывы в районе Херсона и эвакуировать или переводить своих сотрудников из городов на Украине.Миссия также сообщила о продолжении эвакуации сотрудников из Харькова и перевода работников, ранее находившихся в Краматорске и Днепре. Кроме того, начался перевод членов миссии, работавших в Северодонецке.В четверг официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская армия взяла под полный контроль украинский город Херсон. Он отметил, что продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, вооруженные силы рф, украина