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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/kharkov-1776568951.html
Националисты расставили в Харькове РСЗО среди домов, заявили в Минобороны
Националисты расставили в Харькове РСЗО среди домов, заявили в Минобороны - РИА Новости, 04.03.2022
Националисты расставили в Харькове РСЗО среди домов, заявили в Минобороны
Украинские националисты готовят провокацию в Харькове с участием зеИ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:37
2022-03-04T18:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьков
украина
россия
игорь конашенков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Украинские националисты готовят провокацию в Харькове с участием зеИ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Цель провокации - вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова. Все это планируется снимать на камеры с последующей передачей съемок западным журналистам", - сказал он.Конашенков пояснил, что, по подтвержденным данным, на улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами размещены РСЗО. Местным жителям, в том числе детям, националисты запрещают покидать свои дома. "Сейчас установки приведены в готовность к обстрелу подразделений российских вооруженных сил, расположенных вне города", - сообщил Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, харьков, украина, россия, игорь конашенков, ситуация в днр и лнр
17:37 04.03.2022 (обновлено: 18:01 04.03.2022)
 
Националисты расставили в Харькове РСЗО среди домов, заявили в Минобороны

Минобороны: в Харькове националисты намеренно расставили РСЗО среди жилых домов

© Depositphotos / ValirinПлощадь Конституции в Харькове
Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Depositphotos / Valirin
Площадь Конституции в Харькове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Украинские националисты готовят провокацию в Харькове с участием зеИ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Цель провокации - вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова. Все это планируется снимать на камеры с последующей передачей съемок западным журналистам", - сказал он.
Конашенков пояснил, что, по подтвержденным данным, на улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами размещены РСЗО. Местным жителям, в том числе детям, националисты запрещают покидать свои дома. "Сейчас установки приведены в готовность к обстрелу подразделений российских вооруженных сил, расположенных вне города", - сообщил Конашенков.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 03:00
Кадыров обратился к Путину с просьбой приказать взять Харьков и Киев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреХарьковУкраинаРоссияИгорь КонашенковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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