https://ria.ru/20220304/kharkov-1776568951.html
Националисты расставили в Харькове РСЗО среди домов, заявили в Минобороны
Националисты расставили в Харькове РСЗО среди домов, заявили в Минобороны - РИА Новости, 04.03.2022
Националисты расставили в Харькове РСЗО среди домов, заявили в Минобороны
Украинские националисты готовят провокацию в Харькове с участием зеИ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:37
2022-03-04T17:37
2022-03-04T18:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьков
украина
россия
игорь конашенков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Украинские националисты готовят провокацию в Харькове с участием зеИ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Цель провокации - вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова. Все это планируется снимать на камеры с последующей передачей съемок западным журналистам", - сказал он.Конашенков пояснил, что, по подтвержденным данным, на улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами размещены РСЗО. Местным жителям, в том числе детям, националисты запрещают покидать свои дома. "Сейчас установки приведены в готовность к обстрелу подразделений российских вооруженных сил, расположенных вне города", - сообщил Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, украина, россия, игорь конашенков, ситуация в днр и лнр
17:37 04.03.2022 (обновлено: 18:01 04.03.2022)
Националисты расставили в Харькове РСЗО среди домов, заявили в Минобороны
Минобороны: в Харькове националисты намеренно расставили РСЗО среди жилых домов