https://ria.ru/20220304/kharkov-1776568951.html

Националисты расставили в Харькове РСЗО среди домов, заявили в Минобороны

Националисты расставили в Харькове РСЗО среди домов, заявили в Минобороны - РИА Новости, 04.03.2022

Националисты расставили в Харькове РСЗО среди домов, заявили в Минобороны

Украинские националисты готовят провокацию в Харькове с участием зеИ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:37

2022-03-04T17:37

2022-03-04T18:01

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Украинские националисты готовят провокацию в Харькове с участием зеИ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Цель провокации - вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова. Все это планируется снимать на камеры с последующей передачей съемок западным журналистам", - сказал он.Конашенков пояснил, что, по подтвержденным данным, на улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами размещены РСЗО. Местным жителям, в том числе детям, националисты запрещают покидать свои дома. "Сейчас установки приведены в готовность к обстрелу подразделений российских вооруженных сил, расположенных вне города", - сообщил Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/kadyrov-1776397793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьков, украина, россия, игорь конашенков, ситуация в днр и лнр