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Крым подвергся масштабной хакерской атаке
Крым подвергся масштабной хакерской атаке - РИА Новости, 04.03.2022
Крым подвергся масштабной хакерской атаке
Крым подвергся крупнейшей хакерской атаке в своей истории, однако злоумышленникам не удалось нарушить работу информационных систем республики, сообщил... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:17
2022-03-04T17:31
россия
технологии
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
луганская народная республика
донбасс
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Крым подвергся крупнейшей хакерской атаке в своей истории, однако злоумышленникам не удалось нарушить работу информационных систем республики, сообщил генеральный директор предприятия "Крымтехнологии" Александр Узбек.Хакерская атака началась в ночь на 4 марта."На фоне специальной военной операции Российской Федерации IТ-инфраструктура органов власти Республики Крым подверглась крупнейшей DDoS-атаке в истории крымского сегмента. Мощность атаки составила 14 миллионов пакетов в секунду", - сказал журналистам Узбек.Для сравнения, крупнейшая DDoS-атака в истории интернета была зафиксирована в сентябре 2021 года на IТ-инфраструктуру Яндекса. Она составляла 20,1 миллиона пакетов в секунду.Узбек подчеркнул, что сразу два типа атак проводились с IP-адресов, преимущественно расположенных в Северной и Южной Америке, Тайване и ряде других стран. Атаки направлены на вывод из строя телекоммуникационного оборудования и веб-ресурсов."На текущий момент, злоумышленникам не удалось нарушить работу государственных информационных систем органов власти и портала Республики Крым", - сказал глава "Крымтехнологии", специалисты которой обеспечивают работоспособность информационных систем республики.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220304/kiberataka-1776432450.html
https://ria.ru/20220302/sputniki-1775974868.html
https://ria.ru/20220301/sobyanin-1775931563.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
украина
республика крым
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россия, технологии, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донбасс, украина, происшествия, кибербезопасность, хакеры, республика крым, яндекс
17:17 04.03.2022 (обновлено: 17:31 04.03.2022)
 
Крым подвергся масштабной хакерской атаке

"Крымтехнологии": Крым подвергся крупнейшей хакерской атаке в своей истории

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Информационные технологии
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Крым подвергся крупнейшей хакерской атаке в своей истории, однако злоумышленникам не удалось нарушить работу информационных систем республики, сообщил генеральный директор предприятия "Крымтехнологии" Александр Узбек.
Хакерская атака началась в ночь на 4 марта.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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Сайты администрации Псковской области подверглись хакерским атакам
"На фоне специальной военной операции Российской Федерации IТ-инфраструктура органов власти Республики Крым подверглась крупнейшей DDoS-атаке в истории крымского сегмента. Мощность атаки составила 14 миллионов пакетов в секунду", - сказал журналистам Узбек.
Для сравнения, крупнейшая DDoS-атака в истории интернета была зафиксирована в сентябре 2021 года на IТ-инфраструктуру Яндекса. Она составляла 20,1 миллиона пакетов в секунду.
Узбек подчеркнул, что сразу два типа атак проводились с IP-адресов, преимущественно расположенных в Северной и Южной Америке, Тайване и ряде других стран. Атаки направлены на вывод из строя телекоммуникационного оборудования и веб-ресурсов.
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"На текущий момент, злоумышленникам не удалось нарушить работу государственных информационных систем органов власти и портала Республики Крым", - сказал глава "Крымтехнологии", специалисты которой обеспечивают работоспособность информационных систем республики.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РоссияТехнологииВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаДонбассУкраинаПроисшествияКибербезопасностьхакерыРеспублика КрымЯндекс
 
 
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