https://ria.ru/20220304/khakery-1776563131.html

Крым подвергся масштабной хакерской атаке

Крым подвергся масштабной хакерской атаке - РИА Новости, 04.03.2022

Крым подвергся масштабной хакерской атаке

Крым подвергся крупнейшей хакерской атаке в своей истории, однако злоумышленникам не удалось нарушить работу информационных систем республики, сообщил... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:17

2022-03-04T17:17

2022-03-04T17:31

россия

технологии

владимир путин

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

луганская народная республика

донбасс

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Крым подвергся крупнейшей хакерской атаке в своей истории, однако злоумышленникам не удалось нарушить работу информационных систем республики, сообщил генеральный директор предприятия "Крымтехнологии" Александр Узбек.Хакерская атака началась в ночь на 4 марта."На фоне специальной военной операции Российской Федерации IТ-инфраструктура органов власти Республики Крым подверглась крупнейшей DDoS-атаке в истории крымского сегмента. Мощность атаки составила 14 миллионов пакетов в секунду", - сказал журналистам Узбек.Для сравнения, крупнейшая DDoS-атака в истории интернета была зафиксирована в сентябре 2021 года на IТ-инфраструктуру Яндекса. Она составляла 20,1 миллиона пакетов в секунду.Узбек подчеркнул, что сразу два типа атак проводились с IP-адресов, преимущественно расположенных в Северной и Южной Америке, Тайване и ряде других стран. Атаки направлены на вывод из строя телекоммуникационного оборудования и веб-ресурсов."На текущий момент, злоумышленникам не удалось нарушить работу государственных информационных систем органов власти и портала Республики Крым", - сказал глава "Крымтехнологии", специалисты которой обеспечивают работоспособность информационных систем республики.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/kiberataka-1776432450.html

https://ria.ru/20220302/sputniki-1775974868.html

https://ria.ru/20220301/sobyanin-1775931563.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, технологии, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донбасс, украина, происшествия, кибербезопасность, хакеры, республика крым, яндекс