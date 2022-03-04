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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/kazn-1776507154.html
Фадеев допустил новое обсуждение вопроса возвращения смертной казни
Фадеев допустил новое обсуждение вопроса возвращения смертной казни - РИА Новости, 04.03.2022
Фадеев допустил новое обсуждение вопроса возвращения смертной казни
Вопрос возвращения в России смертной казни в большей степени зависит от внутренних факторов, а не от членства России в Совете Европы, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:32
2022-03-04T15:14
обострение ситуации в днр и лнр
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
общество
ситуация в днр и лнр
смертная казнь в россии: формальность и реальность
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вопрос возвращения в России смертной казни в большей степени зависит от внутренних факторов, а не от членства России в Совете Европы, заявил РИА Новости глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, добавив, что его обсуждение может вновь возникнуть при расследовании военных преступлений, в первую очередь, в Донбассе.Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил касательно о приостановки членства РФ в СЕ, что это "хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране - типа смертной казни для опаснейших преступников"."Я считаю, решение о возвращении смертной казни в большей степени зависит от внутренних факторов, а не от того, как об этом думают в Европе, и не от нашего членства в Совете Европы", - сказал Фадеев РИА Новости. Решение принимает конституционный суд, напомнил он."Я против возвращения смертной казни, есть много факторов, в том числе религиозных. Но что имел в виду Дмитрий Анатольевич и некоторые другие деятели, которые говорят о возвращении смертной казни? Они имеют в виду наказания за военные преступления, на территории Донбасса, в первую очередь. Я полагаю, что когда операция будет закончена, и когда начнутся расследования военных преступлений, а они уже ведутся прокуратурой, следственным комитетом, вот тогда этот вопрос встанет, и общество от него не уйдет, от этого вопроса, будет его обсуждать", - пояснил глава СПЧ.
https://ria.ru/20220304/rossiya-1776352950.html
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валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество, ситуация в днр и лнр, смертная казнь в россии: формальность и реальность
14:32 04.03.2022 (обновлено: 15:14 04.03.2022)
 
Фадеев допустил новое обсуждение вопроса возвращения смертной казни

Глава СПЧ Фадеев: вопрос казни может вновь встать при расследовании военных преступлений

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вопрос возвращения в России смертной казни в большей степени зависит от внутренних факторов, а не от членства России в Совете Европы, заявил РИА Новости глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, добавив, что его обсуждение может вновь возникнуть при расследовании военных преступлений, в первую очередь, в Донбассе.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил касательно о приостановки членства РФ в СЕ, что это "хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране - типа смертной казни для опаснейших преступников".
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"Я считаю, решение о возвращении смертной казни в большей степени зависит от внутренних факторов, а не от того, как об этом думают в Европе, и не от нашего членства в Совете Европы", - сказал Фадеев РИА Новости. Решение принимает конституционный суд, напомнил он.
"Я против возвращения смертной казни, есть много факторов, в том числе религиозных. Но что имел в виду Дмитрий Анатольевич и некоторые другие деятели, которые говорят о возвращении смертной казни? Они имеют в виду наказания за военные преступления, на территории Донбасса, в первую очередь. Я полагаю, что когда операция будет закончена, и когда начнутся расследования военных преступлений, а они уже ведутся прокуратурой, следственным комитетом, вот тогда этот вопрос встанет, и общество от него не уйдет, от этого вопроса, будет его обсуждать", - пояснил глава СПЧ.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВалерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)ОбществоСитуация в ДНР и ЛНРСмертная казнь в России: формальность и реальность
 
 
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