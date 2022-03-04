https://ria.ru/20220304/kazn-1776507154.html

Фадеев допустил новое обсуждение вопроса возвращения смертной казни

Фадеев допустил новое обсуждение вопроса возвращения смертной казни - РИА Новости, 04.03.2022

Фадеев допустил новое обсуждение вопроса возвращения смертной казни

Вопрос возвращения в России смертной казни в большей степени зависит от внутренних факторов, а не от членства России в Совете Европы, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:32

2022-03-04T14:32

2022-03-04T15:14

обострение ситуации в днр и лнр

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

общество

ситуация в днр и лнр

смертная казнь в россии: формальность и реальность

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вопрос возвращения в России смертной казни в большей степени зависит от внутренних факторов, а не от членства России в Совете Европы, заявил РИА Новости глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, добавив, что его обсуждение может вновь возникнуть при расследовании военных преступлений, в первую очередь, в Донбассе.Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил касательно о приостановки членства РФ в СЕ, что это "хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране - типа смертной казни для опаснейших преступников"."Я считаю, решение о возвращении смертной казни в большей степени зависит от внутренних факторов, а не от того, как об этом думают в Европе, и не от нашего членства в Совете Европы", - сказал Фадеев РИА Новости. Решение принимает конституционный суд, напомнил он."Я против возвращения смертной казни, есть много факторов, в том числе религиозных. Но что имел в виду Дмитрий Анатольевич и некоторые другие деятели, которые говорят о возвращении смертной казни? Они имеют в виду наказания за военные преступления, на территории Донбасса, в первую очередь. Я полагаю, что когда операция будет закончена, и когда начнутся расследования военных преступлений, а они уже ведутся прокуратурой, следственным комитетом, вот тогда этот вопрос встанет, и общество от него не уйдет, от этого вопроса, будет его обсуждать", - пояснил глава СПЧ.

https://ria.ru/20220304/rossiya-1776352950.html

https://ria.ru/20220226/kazn-1775236630.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество, ситуация в днр и лнр, смертная казнь в россии: формальность и реальность