14:32 04.03.2022 (обновлено: 15:14 04.03.2022)
Фадеев допустил новое обсуждение вопроса возвращения смертной казни
Глава СПЧ Фадеев: вопрос казни может вновь встать при расследовании военных преступлений
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вопрос возвращения в России смертной казни в большей степени зависит от внутренних факторов, а не от членства России в Совете Европы, заявил РИА Новости глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, добавив, что его обсуждение может вновь возникнуть при расследовании военных преступлений, в первую очередь, в Донбассе.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил касательно о приостановки членства РФ в СЕ, что это "хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране - типа смертной казни для опаснейших преступников".
"Я считаю, решение о возвращении смертной казни в большей степени зависит от внутренних факторов, а не от того, как об этом думают в Европе, и не от нашего членства в Совете Европы", - сказал Фадеев РИА Новости. Решение принимает конституционный суд, напомнил он.
"Я против возвращения смертной казни, есть много факторов, в том числе религиозных. Но что имел в виду Дмитрий Анатольевич и некоторые другие деятели, которые говорят о возвращении смертной казни? Они имеют в виду наказания за военные преступления, на территории Донбасса, в первую очередь. Я полагаю, что когда операция будет закончена, и когда начнутся расследования военных преступлений, а они уже ведутся прокуратурой, следственным комитетом, вот тогда этот вопрос встанет, и общество от него не уйдет, от этого вопроса, будет его обсуждать", - пояснил глава СПЧ.