https://ria.ru/20220304/kapital-1776474347.html
Госдума приняла закон о новом этапе амнистии капитала
Госдума приняла закон о новом этапе амнистии капитала - РИА Новости, 04.03.2022
Госдума приняла закон о новом этапе амнистии капитала
Госдума приняла в первом чтении и в целом закон о новом этапе амнистии капитала в России, который в том числе позволит декларировать наличные деньги и... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:50
2022-03-04T12:50
2022-03-04T18:12
госдума рф
экономика
михаил мишустин
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон о новом этапе амнистии капитала в России, который в том числе позволит декларировать наличные деньги и производные финансовые инструменты.Документ предусматривает проведение четвертого этапа добровольного декларирования имущества и счетов в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов. Декларацию можно будет представить в период с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года.К параметрам, которые применялись во время третьего этапа, добавится возможность декларирования наличных денежных средств, а также не только ценных бумаг, но и других финансовых активов.Так, помимо акций или облигаций, можно будет легализовать, например, производные финансовые инструменты: фьючерсные контракты, опционные и другие, пояснял премьер-министр России Михаил Мишустин. Таким образом, указывал он, правительство поможет бизнесу защитить свои активы в условиях резкого усиления политического давления за рубежом, где объявлена охота за российскими активами.В конце февраля министр финансов Антон Силуанов говорил, что новая амнистия капитала будет более масштабной, чем в 2015, 2018 и 2019 годах.Российские владельцы зарубежного имущества и банковских вкладов, не подлежавших ранее декларированию, в 2015 году получили возможность легализовать их в рамках амнистии капитала, избежав ответственности, в том числе уголовной, за неуплату налогов, сборов и таможенных платежей. В 2018-2019 годах в ходе амнистии, которая проводилась почти на тех же условиях, можно было задекларировать не только действующие, но и закрытые ранее счета.
https://ria.ru/20220304/pensiya-1776459644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, экономика, михаил мишустин, россия, антон силуанов
12:50 04.03.2022 (обновлено: 18:12 04.03.2022)
Госдума приняла закон о новом этапе амнистии капитала
Госдума приняла закон о новом этапе амнистии капитала в России
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон о новом этапе амнистии капитала в России, который в том числе позволит декларировать наличные деньги и производные финансовые инструменты.
Документ предусматривает проведение четвертого этапа добровольного декларирования имущества и счетов в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов. Декларацию можно будет представить в период с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года.
К параметрам, которые применялись во время третьего этапа, добавится возможность декларирования наличных денежных средств, а также не только ценных бумаг, но и других финансовых активов.
Так, помимо акций или облигаций, можно будет легализовать, например, производные финансовые инструменты: фьючерсные контракты, опционные и другие, пояснял премьер-министр России Михаил Мишустин
. Таким образом, указывал он, правительство поможет бизнесу защитить свои активы в условиях резкого усиления политического давления за рубежом, где объявлена охота за российскими активами.
В конце февраля министр финансов Антон Силуанов
говорил, что новая амнистия капитала будет более масштабной, чем в 2015, 2018 и 2019 годах.
Российские владельцы зарубежного имущества и банковских вкладов, не подлежавших ранее декларированию, в 2015 году получили возможность легализовать их в рамках амнистии капитала, избежав ответственности, в том числе уголовной, за неуплату налогов, сборов и таможенных платежей. В 2018-2019 годах в ходе амнистии, которая проводилась почти на тех же условиях, можно было задекларировать не только действующие, но и закрытые ранее счета.