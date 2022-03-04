https://ria.ru/20220304/kapital-1776474347.html

Госдума приняла закон о новом этапе амнистии капитала

Госдума приняла закон о новом этапе амнистии капитала - РИА Новости, 04.03.2022

Госдума приняла закон о новом этапе амнистии капитала

Госдума приняла в первом чтении и в целом закон о новом этапе амнистии капитала в России, который в том числе позволит декларировать наличные деньги и... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:50

2022-03-04T12:50

2022-03-04T18:12

госдума рф

экономика

михаил мишустин

россия

антон силуанов

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон о новом этапе амнистии капитала в России, который в том числе позволит декларировать наличные деньги и производные финансовые инструменты.Документ предусматривает проведение четвертого этапа добровольного декларирования имущества и счетов в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов. Декларацию можно будет представить в период с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года.К параметрам, которые применялись во время третьего этапа, добавится возможность декларирования наличных денежных средств, а также не только ценных бумаг, но и других финансовых активов.Так, помимо акций или облигаций, можно будет легализовать, например, производные финансовые инструменты: фьючерсные контракты, опционные и другие, пояснял премьер-министр России Михаил Мишустин. Таким образом, указывал он, правительство поможет бизнесу защитить свои активы в условиях резкого усиления политического давления за рубежом, где объявлена охота за российскими активами.В конце февраля министр финансов Антон Силуанов говорил, что новая амнистия капитала будет более масштабной, чем в 2015, 2018 и 2019 годах.Российские владельцы зарубежного имущества и банковских вкладов, не подлежавших ранее декларированию, в 2015 году получили возможность легализовать их в рамках амнистии капитала, избежав ответственности, в том числе уголовной, за неуплату налогов, сборов и таможенных платежей. В 2018-2019 годах в ходе амнистии, которая проводилась почти на тех же условиях, можно было задекларировать не только действующие, но и закрытые ранее счета.

https://ria.ru/20220304/pensiya-1776459644.html

https://ria.ru/20220304/zakon-1776465289.html

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Владимир Лаврентьев

госдума рф, экономика, михаил мишустин, россия, антон силуанов