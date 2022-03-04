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Госдума приняла закон о новых кредитных каникулах
Госдума приняла закон о новых кредитных каникулах - РИА Новости, 04.03.2022
Госдума приняла закон о новых кредитных каникулах
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на новые кредитные каникулы, в том... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:56
2022-03-04T16:11
госдума рф
экономика
россия
максим топилин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке.Документ, внесенный правительством России, предоставляет такое право данным категориям заемщиков, заключившим кредитный договор до 1 марта текущего года. В период с 1 марта по 30 сентября они смогут обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул, а кабмин будет вправе продлить этот льготный период. Причем обратиться за предоставлением кредитных каникул смогут даже те заемщики, которые в ковидный период уже использовали подобное право, пояснял ранее председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.Кредитные каникулы в России могут предоставляться на срок не более полугода и предусматривать отсрочку платежей по кредиту или займу либо уменьшение их размера. Условия предоставления новых каникул аналогичны тем, что уже предусмотрены действующим законодательством: падение доходов более чем на 30 процентов, размер кредита не больше установленного кабмином предельного уровня, отсутствие у заемщика еще действующего аналогичного льготного периода.
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госдума рф, экономика, россия, максим топилин, санкции в отношении россии
12:56 04.03.2022 (обновлено: 16:11 04.03.2022)
 
Госдума приняла закон о новых кредитных каникулах

Госдума приняла закон о новых кредитных каникулах для граждан и малого и среднего бизнеса

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы Российской Федерации в Москве
Здание Государственной думы Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы Российской Федерации в Москве
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке.
Документ, внесенный правительством России, предоставляет такое право данным категориям заемщиков, заключившим кредитный договор до 1 марта текущего года. В период с 1 марта по 30 сентября они смогут обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул, а кабмин будет вправе продлить этот льготный период. Причем обратиться за предоставлением кредитных каникул смогут даже те заемщики, которые в ковидный период уже использовали подобное право, пояснял ранее председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
Кредитные каникулы в России могут предоставляться на срок не более полугода и предусматривать отсрочку платежей по кредиту или займу либо уменьшение их размера. Условия предоставления новых каникул аналогичны тем, что уже предусмотрены действующим законодательством: падение доходов более чем на 30 процентов, размер кредита не больше установленного кабмином предельного уровня, отсутствие у заемщика еще действующего аналогичного льготного периода.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря 2021, 12:26
ЦБ предложил сделать кредитные каникулы постоянной мерой поддержки россиян
 
Госдума РФЭкономикаРоссияМаксим ТопилинСанкции в отношении России
 
 
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