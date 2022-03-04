12:56 04.03.2022 (обновлено: 16:11 04.03.2022)
Госдума приняла закон о новых кредитных каникулах
Госдума приняла закон о новых кредитных каникулах для граждан и малого и среднего бизнеса
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы Российской Федерации в Москве
Здание Государственной думы Российской Федерации в Москве
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке.
Документ, внесенный правительством России, предоставляет такое право данным категориям заемщиков, заключившим кредитный договор до 1 марта текущего года. В период с 1 марта по 30 сентября они смогут обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул, а кабмин будет вправе продлить этот льготный период. Причем обратиться за предоставлением кредитных каникул смогут даже те заемщики, которые в ковидный период уже использовали подобное право, пояснял ранее председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
Кредитные каникулы в России могут предоставляться на срок не более полугода и предусматривать отсрочку платежей по кредиту или займу либо уменьшение их размера. Условия предоставления новых каникул аналогичны тем, что уже предусмотрены действующим законодательством: падение доходов более чем на 30 процентов, размер кредита не больше установленного кабмином предельного уровня, отсутствие у заемщика еще действующего аналогичного льготного периода.
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