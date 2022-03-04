https://ria.ru/20220304/kanikuly-1776476157.html

Госдума приняла закон о новых кредитных каникулах

Госдума приняла закон о новых кредитных каникулах - РИА Новости, 04.03.2022

Госдума приняла закон о новых кредитных каникулах

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на новые кредитные каникулы, в том... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:56

2022-03-04T12:56

2022-03-04T16:11

госдума рф

экономика

россия

максим топилин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке.Документ, внесенный правительством России, предоставляет такое право данным категориям заемщиков, заключившим кредитный договор до 1 марта текущего года. В период с 1 марта по 30 сентября они смогут обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул, а кабмин будет вправе продлить этот льготный период. Причем обратиться за предоставлением кредитных каникул смогут даже те заемщики, которые в ковидный период уже использовали подобное право, пояснял ранее председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.Кредитные каникулы в России могут предоставляться на срок не более полугода и предусматривать отсрочку платежей по кредиту или займу либо уменьшение их размера. Условия предоставления новых каникул аналогичны тем, что уже предусмотрены действующим законодательством: падение доходов более чем на 30 процентов, размер кредита не больше установленного кабмином предельного уровня, отсутствие у заемщика еще действующего аналогичного льготного периода.

https://ria.ru/20211220/tsb-1764521856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, экономика, россия, максим топилин, санкции в отношении россии