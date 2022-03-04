https://ria.ru/20220304/kanal-1776399271.html

Панамский канал не будут закрывать для российских кораблей

Панамский канал не будут закрывать для российских кораблей - РИА Новости, 04.03.2022

Панамский канал не будут закрывать для российских кораблей

Администрация Панамского канала (ACP) исключила возможность закрытия прохода российским кораблям из-за конфликта на Украине. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T03:49

2022-03-04T03:49

2022-03-04T09:21

в мире

россия

панама

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102014/26/1020142682_0:126:2001:1251_1920x0_80_0_0_a3f66f2244314ae2e84e2206b85d86e0.jpg

САН-САЛЬВАДОР, 4 мар — РИА Новости. Администрация Панамского канала (ACP) исключила возможность закрытия прохода российским кораблям из-за конфликта на Украине.Небольшая группа украинцев провела накануне в Панаме пикет, требуя от администрации президента Лаурентино Кортисо закрыть канал для российских кораблей в связи с санкциями, введенными против Москвы западными странами.Канал стал нейтральным в 1977 году после подписания договоров между президентом США Джимми Картером и тогдашним де-факто лидером страны Омаром Торрихосом, согласно которым Панама получила контроль над этим трансокеанским маршрутом. Он гарантирует безопасный и открытый транзит кораблей всех наций как в мирное, так и в военное время.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220302/port-1776143945.html

россия

панама

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, панама, сша