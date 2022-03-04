03:49 04.03.2022 (обновлено: 09:21 04.03.2022)
Панамский канал не будут закрывать для российских кораблей
Администрация Панамского канала исключила закрытие прохода российским кораблям
Панамский канал
САН-САЛЬВАДОР, 4 мар — РИА Новости. Администрация Панамского канала (ACP) исключила возможность закрытия прохода российским кораблям из-за конфликта на Украине.
Небольшая группа украинцев провела накануне в Панаме пикет, требуя от администрации президента Лаурентино Кортисо закрыть канал для российских кораблей в связи с санкциями, введенными против Москвы западными странами.
"Панамский канал внимательно следит за текущей ситуацией на Украине, (но. — Прим. ред.) это постоянно нейтральный международный транзитный водный путь", — говорится в заявлении АСР, распространенном среди местных СМИ.
Канал стал нейтральным в 1977 году после подписания договоров между президентом США Джимми Картером и тогдашним де-факто лидером страны Омаром Торрихосом, согласно которым Панама получила контроль над этим трансокеанским маршрутом. Он гарантирует безопасный и открытый транзит кораблей всех наций как в мирное, так и в военное время.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.