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Кадыров обратился к Путину с просьбой приказать взять Харьков и Киев
Кадыров обратился к Путину с просьбой приказать взять Харьков и Киев - РИА Новости, 04.03.2022
Кадыров обратился к Путину с просьбой приказать взять Харьков и Киев
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой "дать приказ" бойцам на взятие Харькова, Киева и остальных украинских... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T03:00
2022-03-04T03:02
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой "дать приказ" бойцам на взятие Харькова, Киева и остальных украинских городов.Ситуацию на Украине глава Чечни назвал угрозой для всего государства. Он подчеркнул, что "переговоры - это хорошо, демократия, свобода слова и жизнь человека - это хорошо", но там гибнут "наши братья, наши близкие и друзья", и это не удостаивается внимания."Я прошу дать возможность нашим бойцам проявить себя по полной, дать им возможность использовать все возможные и невозможные свои силы для того, чтобы закончить раз и навсегда", - добавил Кадыров.В четверг глава Чечни попросил Путина не останавливать спецоперацию на Украине, отметив, что такого же мнения придерживаются и бойцы ВС РФ и добровольцы, находящиеся там.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/kadyrov-1776347126.html
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, в мире
03:00 04.03.2022 (обновлено: 03:02 04.03.2022)
 
Кадыров обратился к Путину с просьбой приказать взять Харьков и Киев

Глава Чечни Кадыров обратился к Путину с просьбой "дать приказ" на взятие Харькова и Киева

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой "дать приказ" бойцам на взятие Харькова, Киева и остальных украинских городов.
"Дайте приказ нашим бойцам, чтобы они захватили Харьков, Киев и все остальные города, быстро, четко, качественно ... Товарищ президент, товарищ верховный главнокомандующий, я не раз говорил, что я ваш пехотинец, я готов жизнь за вас отдать. Но я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы, министерства обороны, Национальной гвардии и других структур. Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два то, что творится там. Только это спасет наше государство и народ. Это мое убежденное мнение", - сказал Кадыров в своем Telegram-канале.
Ситуацию на Украине глава Чечни назвал угрозой для всего государства. Он подчеркнул, что "переговоры - это хорошо, демократия, свобода слова и жизнь человека - это хорошо", но там гибнут "наши братья, наши близкие и друзья", и это не удостаивается внимания.
"Я прошу дать возможность нашим бойцам проявить себя по полной, дать им возможность использовать все возможные и невозможные свои силы для того, чтобы закончить раз и навсегда", - добавил Кадыров.
В четверг глава Чечни попросил Путина не останавливать спецоперацию на Украине, отметив, что такого же мнения придерживаются и бойцы ВС РФ и добровольцы, находящиеся там.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро 3 марта поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
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