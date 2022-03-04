https://ria.ru/20220304/istoriya-1776486695.html
Нарышкин пояснил важность новых перечней специальностей вузов по истории
Нарышкин пояснил важность новых перечней специальностей вузов по истории - РИА Новости, 04.03.2022
Нарышкин пояснил важность новых перечней специальностей вузов по истории
Новые перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденные министерством науки и высшего образования России, очень важны – они... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:40
2022-03-04T13:40
2022-03-04T13:40
общество
россия
российское историческое общество
сергей нарышкин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Новые перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденные министерством науки и высшего образования России, очень важны – они необходимы для подготовки квалифицированных историков, в которых нуждается страна, заявил РИА Новости председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Минобрнауки РФ утвердило новые перечни укрупненных групп специальностей и направлений (УГСН) подготовки высшего образования, в том числе по историческим наукам. Перечни вступают в силу с 1 сентября 2024 года."Составление перечня и группировка направлений подготовки по укрупненным группам - это очень важная, тонкая работа, затрагивающая интересы всех участников учебного процесса, включая преподавателей, студентов и абитуриентов", - сказал Нарышкин.По его словам, в Российском историческом обществе, в состав которого входят десятки вузов, признательны министерству науки и высшего образования за решение о формировании УГСН "Исторические науки" практически в том же виде, в каком на сегодняшний день существует УГСН "История и археология"."Россия очень нуждается в квалифицированных историках, археологах, этнографах и архивистах. Важно, чтобы их подготовка велась более-менее равномерно во всех регионах нашей страны. И, конечно, мы не можем позволить себе принимать решения, последствия которых способны ухудшить качество подготовки таких специалистов", - отметил Нарышкин."Мы были свидетелями дискуссии, в ходе которой звучали точки зрения о целесообразности объединения исторических и философских направлений подготовки в рамках одной укрупнённой группы. Члены РИО, включая региональные отделения Общества, солидарно выступили против такого подхода. И сегодня мы, конечно, благодарны министерству науки и высшего образования и лично министру Валерию Николаевичу Фалькову за взвешенное, и убежден, правильное решение", - добавил Нарышкин.
https://ria.ru/20220302/muzey-1776115458.html
https://ria.ru/20220221/ukraina-1774179550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, российское историческое общество, сергей нарышкин
Нарышкин пояснил важность новых перечней специальностей вузов по истории
Глава РИО Нарышкин: новые перечни специальностей вузов помогут готовить историков
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Новые перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденные министерством науки и высшего образования России, очень важны – они необходимы для подготовки квалифицированных историков, в которых нуждается страна, заявил РИА Новости председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Минобрнауки РФ
утвердило новые перечни укрупненных групп специальностей и направлений (УГСН) подготовки высшего образования, в том числе по историческим наукам. Перечни вступают в силу с 1 сентября 2024 года.
"Составление перечня и группировка направлений подготовки по укрупненным группам - это очень важная, тонкая работа, затрагивающая интересы всех участников учебного процесса, включая преподавателей, студентов и абитуриентов", - сказал Нарышкин.
По его словам, в Российском историческом обществе
, в состав которого входят десятки вузов, признательны министерству науки и высшего образования за решение о формировании УГСН "Исторические науки" практически в том же виде, в каком на сегодняшний день существует УГСН "История и археология".
"Россия очень нуждается в квалифицированных историках, археологах, этнографах и архивистах. Важно, чтобы их подготовка велась более-менее равномерно во всех регионах нашей страны. И, конечно, мы не можем позволить себе принимать решения, последствия которых способны ухудшить качество подготовки таких специалистов", - отметил Нарышкин.
"Мы были свидетелями дискуссии, в ходе которой звучали точки зрения о целесообразности объединения исторических и философских направлений подготовки в рамках одной укрупнённой группы. Члены РИО, включая региональные отделения Общества, солидарно выступили против такого подхода. И сегодня мы, конечно, благодарны министерству науки и высшего образования и лично министру Валерию Николаевичу Фалькову за взвешенное, и убежден, правильное решение", - добавил Нарышкин.