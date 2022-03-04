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Intel заморозит поставки продукции в Россию и Белоруссию
Intel заморозит поставки продукции в Россию и Белоруссию - РИА Новости, 04.03.2022
Intel заморозит поставки продукции в Россию и Белоруссию
Американская компания Intel приостанавливает поставку продукции своим клиентам в России и Белоруссии на фоне ситуации вокруг Украины, говорится в сообщении на... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:33
2022-03-04T11:06
владимир путин
белоруссия
сша
россия
intel corporation
технологии
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американская компания Intel приостанавливает поставку продукции своим клиентам в России и Белоруссии на фоне ситуации вокруг Украины, говорится в сообщении на сайте компании."Intel осуждает вторжение Россию на Украину, и мы приостановили все поставки клиентам в России и Белоруссии. ... Мы работаем над тем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, особенно тех, кто тесно связан с этим регионом", - говорится в релизе.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. По состоянию на 28 декабря штат компании составлял 121,1 тысячи человек. Чистая прибыль Intel по итогам 2021 года снизилась на 5% и составила 19,9 миллиарда долларов. Выручка при этом выросла на 1%, до 79 миллиардов долларов.
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владимир путин, белоруссия, сша, россия, intel corporation, технологии
10:33 04.03.2022 (обновлено: 11:06 04.03.2022)
 
Intel заморозит поставки продукции в Россию и Белоруссию

Intel заморозит поставки продукции в Россию и Белоруссию на фоне ситуации вокруг Украины

© AP Photo / Paul SakumaЛоготип компании Intel около штаб-квартиры в Санта-Кларе, США
Логотип компании Intel около штаб-квартиры в Санта-Кларе, США - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© AP Photo / Paul Sakuma
Логотип компании Intel около штаб-квартиры в Санта-Кларе, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американская компания Intel приостанавливает поставку продукции своим клиентам в России и Белоруссии на фоне ситуации вокруг Украины, говорится в сообщении на сайте компании.
"Intel осуждает вторжение Россию на Украину, и мы приостановили все поставки клиентам в России и Белоруссии. ... Мы работаем над тем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, особенно тех, кто тесно связан с этим регионом", - говорится в релизе.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. По состоянию на 28 декабря штат компании составлял 121,1 тысячи человек. Чистая прибыль Intel по итогам 2021 года снизилась на 5% и составила 19,9 миллиарда долларов. Выручка при этом выросла на 1%, до 79 миллиардов долларов.
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