https://ria.ru/20220304/intel-1776431603.html

Intel заморозит поставки продукции в Россию и Белоруссию

Intel заморозит поставки продукции в Россию и Белоруссию - РИА Новости, 04.03.2022

Intel заморозит поставки продукции в Россию и Белоруссию

Американская компания Intel приостанавливает поставку продукции своим клиентам в России и Белоруссии на фоне ситуации вокруг Украины, говорится в сообщении на... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T10:33

2022-03-04T10:33

2022-03-04T11:06

владимир путин

белоруссия

сша

россия

intel corporation

технологии

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американская компания Intel приостанавливает поставку продукции своим клиентам в России и Белоруссии на фоне ситуации вокруг Украины, говорится в сообщении на сайте компании."Intel осуждает вторжение Россию на Украину, и мы приостановили все поставки клиентам в России и Белоруссии. ... Мы работаем над тем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, особенно тех, кто тесно связан с этим регионом", - говорится в релизе.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. По состоянию на 28 декабря штат компании составлял 121,1 тысячи человек. Чистая прибыль Intel по итогам 2021 года снизилась на 5% и составила 19,9 миллиарда долларов. Выручка при этом выросла на 1%, до 79 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20220303/ikea-1776373175.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, белоруссия, сша, россия, intel corporation, технологии