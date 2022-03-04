https://ria.ru/20220304/indiya-1776548147.html

Более 20 тысяч индийцев покинули Украину, заявил МИД Индии

Более 20 тысяч индийцев покинули Украину, заявил МИД Индии - РИА Новости, 04.03.2022

Более 20 тысяч индийцев покинули Украину, заявил МИД Индии

Более 20 тысяч индийцев покинули Украину с тех пор, как МИД Индии выпустил первые рекомендации по этому поводу, заявил в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:21

2022-03-04T16:21

2022-03-04T16:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

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россия

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ввс индии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мар – РИА Новости. Более 20 тысяч индийцев покинули Украину с тех пор, как МИД Индии выпустил первые рекомендации по этому поводу, заявил в пятницу официальный представитель министерства иностранных дел Ариндам Багчи."Число индийцев, покинувших Украину, согласно нашей оценке, с момента публикации наших рекомендаций, в настоящее время составляет более 20 тысяч человек. Я хочу отметить, что в начале у нас было зарегистрировано почти 20 тысяч человек (на Украине). Очевидно, что людей больше, чем зарегистрировано. Мы продолжим помогать им выбраться", - сказал он на брифинге для СМИ.Багчи отметил, что за минувшие сутки в Индии приземлилось еще 18 рейсов, эвакуирующих индийцев из сопредельных с Украиной стран в рамках "Операции Ганга", они доставили в Индию около 4 тысяч человек."Общее количество рейсов, которые приземлились, составило 48, они доставили 10 344 индийцев", - сказал официальный представитель МИД.Он отметил, что в ближайшие сутки запланированы еще 16 рейсов в сопредельные с Украиной страны для эвакуации индийцев, в том числе четыре рейса ВВС Индии.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/posolstvo-1776060729.html

https://ria.ru/20220302/posolstvo-1775967915.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, ввс индии