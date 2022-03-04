https://ria.ru/20220304/importozameschenie-1776409633.html
Челябинские власти помогут предприятиям при переходе на импортозамещение
Челябинские власти помогут предприятиям при переходе на импортозамещение - РИА Новости, 04.03.2022
Челябинские власти помогут предприятиям при переходе на импортозамещение
Власти Челябинской области окажут помощь предприятиям региона в переориентации для создания импортозаместительной продукции, что позволит обеспечить их... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T07:19
2022-03-04T07:19
2022-03-04T10:34
россия
экономика
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 мар – РИА Новости. Власти Челябинской области окажут помощь предприятиям региона в переориентации для создания импортозаместительной продукции, что позволит обеспечить их бесперебойную работу в нынешних условиях, а также сохранить и увеличить количество рабочих мест, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.Текслер провел совещание с экономическим блоком правительства региона по вопросу реализации политики импортозамещения, где сказал, что в создавшихся условиях важно помочь предприятиям как можно скорее переориентировать работу на создание импортозаместительной продукции.Так, по решению главы региона будет усилено направление развития импортозамещения в областном минпроме, на эти задачи также будет переориентирован областной Фонд развития промышленности, уточняется в сообщении.Экономическому блоку правительства поручено перепрофилировать работу оперштаба по устойчивому развитию экономики (он был создан в период пандемии для снижения ее негативных последствий), его возглавит замгубернатора Егор Ковальчук, добавляется в сообщении.На постоянной основе будет работать межведомственный координационный центр, который будет взаимодействовать со всеми ведомствами (минпромом, минсельхозом, минэкономразвития), поясняет пресс-служба.Министерству сельского хозяйства поручено на постоянной основе мониторить цены и запасы продуктов питания, также глава региона поручил с учетом наложенных на страну ограничений проработать вопросы логистических возможностей области, сообщает пресс-служба.В министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона РИА Новости пояснили, что министерством работа по импортозамещению осуществляется на постоянной основе. "Руководством к действию при реализации политики импортозамещения для нас являются Планы импортозамещения в критически важных для экономики отраслях промышленности, утвержденные Минпромторгом России. В настоящее время действуют 23 плана по импортозамещению в таких отраслях как нефтегазовое машиностроение, авиационная промышленность, радиоэлектронная промышленность и другие. При содействии министерства сегодня региональные предприятия уже участвуют в проектах импортозамещения продукции в отрасли нефтегазового машиностроения с такими крупными компаниями как ПАО "Газпром" в рамках дорожной карты, подписанной с Челябинской областью", - сказал первый замминистра Михаил Кнауб.Кроме того, в свете новых экономических условий министерство в течение месяца планирует настроить системное взаимодействие с промышленными предприятиями, в том числе с системообразующими, а также с бизнес-сообществом, добавил он.По словам директора регионального Фонда развития промышленности Сергея Казакова, губернатор поставил перед минпромом и ФРП Челябинской области задачу помочь промышленным компаниям региона увеличить выпуск импортозаместительной продукции. "Наш Фонд курирует реализацию на Южном Урале нацпроекта "Производительность труда", и опыт оптимизации в его рамках технологических процессов на предприятиях-участниках показывает, что бережливое производство может стать эффективным инструментом для достижения этой жизненно важной цели. Ведь оно подразумевает не только рост объёмов выпуска продукции, но и улучшение её качества, причём без серьёзных капиталовложений", - цитирует пресс-служба минпрома слова Казакова.
https://ria.ru/20220301/importozameschenie-1775835779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, экономика
07:19 04.03.2022 (обновлено: 10:34 04.03.2022)
Челябинские власти помогут предприятиям при переходе на импортозамещение
Челябинские власти окажут поддержку предприятиям при переходе на импортозамещение
ЧЕЛЯБИНСК, 4 мар – РИА Новости. Власти Челябинской области окажут помощь предприятиям региона в переориентации для создания импортозаместительной продукции, что позволит обеспечить их бесперебойную работу в нынешних условиях, а также сохранить и увеличить количество рабочих мест, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
Текслер провел совещание с экономическим блоком правительства региона по вопросу реализации политики импортозамещения, где сказал, что в создавшихся условиях важно помочь предприятиям как можно скорее переориентировать работу на создание импортозаместительной продукции.
"Сегодняшняя ситуация – это новые возможности для развития промышленности, для импортозамещения, для развития нашего научного потенциала. Также и наши научные, образовательные организации должны активно включиться в этот процесс. Таким образом мы с вами должны нивелировать влияние санкций, обеспечить бесперебойную работу предприятий и организаций, увеличить инвестиционную активность, количество рабочих мест (в связи с планами по импортозамещению), активно вовлекать в этот процесс и наши предприятия оборонно-промышленного комплекса", – цитирует пресс-служба губернатора слова Текслера.
Так, по решению главы региона будет усилено направление развития импортозамещения в областном минпроме, на эти задачи также будет переориентирован областной Фонд развития промышленности
, уточняется в сообщении.
Экономическому блоку правительства поручено перепрофилировать работу оперштаба по устойчивому развитию экономики (он был создан в период пандемии для снижения ее негативных последствий), его возглавит замгубернатора Егор Ковальчук, добавляется в сообщении.
На постоянной основе будет работать межведомственный координационный центр, который будет взаимодействовать со всеми ведомствами (минпромом, минсельхозом, минэкономразвития), поясняет пресс-служба.
Министерству сельского хозяйства поручено на постоянной основе мониторить цены и запасы продуктов питания, также глава региона поручил с учетом наложенных на страну ограничений проработать вопросы логистических возможностей области, сообщает пресс-служба.
В министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона РИА Новости пояснили, что министерством работа по импортозамещению осуществляется на постоянной основе. "Руководством к действию при реализации политики импортозамещения для нас являются Планы импортозамещения в критически важных для экономики отраслях промышленности, утвержденные Минпромторгом России
. В настоящее время действуют 23 плана по импортозамещению в таких отраслях как нефтегазовое машиностроение, авиационная промышленность, радиоэлектронная промышленность и другие. При содействии министерства сегодня региональные предприятия уже участвуют в проектах импортозамещения продукции в отрасли нефтегазового машиностроения с такими крупными компаниями как ПАО "Газпром
" в рамках дорожной карты, подписанной с Челябинской областью", - сказал первый замминистра Михаил Кнауб.
Кроме того, в свете новых экономических условий министерство в течение месяца планирует настроить системное взаимодействие с промышленными предприятиями, в том числе с системообразующими, а также с бизнес-сообществом, добавил он.
По словам директора регионального Фонда развития промышленности Сергея Казакова, губернатор поставил перед минпромом и ФРП Челябинской области
задачу помочь промышленным компаниям региона увеличить выпуск импортозаместительной продукции. "Наш Фонд курирует реализацию на Южном Урале нацпроекта "Производительность труда", и опыт оптимизации в его рамках технологических процессов на предприятиях-участниках показывает, что бережливое производство может стать эффективным инструментом для достижения этой жизненно важной цели. Ведь оно подразумевает не только рост объёмов выпуска продукции, но и улучшение её качества, причём без серьёзных капиталовложений", - цитирует пресс-служба минпрома слова Казакова.