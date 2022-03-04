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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220304/immunitet-1776543165.html
Уровень коллективного иммунитета в Москве снизился до 49,8 процента
Уровень коллективного иммунитета в Москве снизился до 49,8 процента - РИА Новости, 04.03.2022
Уровень коллективного иммунитета в Москве снизился до 49,8 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился за неделю до 49,8 %, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:06
2022-03-04T16:26
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился за неделю до 49,8 %, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 4 марта коллективный иммунитет 49,8%", - сообщается на сайте в разделе о столице.По состоянию на 25 февраля этот показатель составлял 52,8%, а в конце декабря 2021 года - 71,4%.Также сообщается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 360 838 человек, а полную вакцинацию от коронавируса в столице прошли 7 008 294 человека.
https://ria.ru/20220304/koronavirus-1776398585.html
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москва, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество
16:06 04.03.2022 (обновлено: 16:26 04.03.2022)
 
Уровень коллективного иммунитета в Москве снизился до 49,8 процента

Стопкоронавирус.рф: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 49,8%

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках сертификат о вакцинации
Медицинский работник держит в руках сертификат о вакцинации - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Медицинский работник держит в руках сертификат о вакцинации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился за неделю до 49,8 %, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
"По состоянию на 4 марта коллективный иммунитет 49,8%", - сообщается на сайте в разделе о столице.
По состоянию на 25 февраля этот показатель составлял 52,8%, а в конце декабря 2021 года - 71,4%.
Также сообщается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 360 838 человек, а полную вакцинацию от коронавируса в столице прошли 7 008 294 человека.
Медицинский работник в реанимационном отделении для больных Covid-19 - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 03:16Распространение коронавируса
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