https://ria.ru/20220304/immunitet-1776543165.html
Уровень коллективного иммунитета в Москве снизился до 49,8 процента
Уровень коллективного иммунитета в Москве снизился до 49,8 процента - РИА Новости, 04.03.2022
Уровень коллективного иммунитета в Москве снизился до 49,8 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился за неделю до 49,8 %, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:06
2022-03-04T16:06
2022-03-04T16:26
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился за неделю до 49,8 %, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 4 марта коллективный иммунитет 49,8%", - сообщается на сайте в разделе о столице.По состоянию на 25 февраля этот показатель составлял 52,8%, а в конце декабря 2021 года - 71,4%.Также сообщается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 360 838 человек, а полную вакцинацию от коронавируса в столице прошли 7 008 294 человека.
https://ria.ru/20220304/koronavirus-1776398585.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество
16:06 04.03.2022 (обновлено: 16:26 04.03.2022)
Уровень коллективного иммунитета в Москве снизился до 49,8 процента
Стопкоронавирус.рф: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 49,8%