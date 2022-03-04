https://ria.ru/20220304/immunitet-1776543165.html

Уровень коллективного иммунитета в Москве снизился до 49,8 процента

Уровень коллективного иммунитета в Москве снизился до 49,8 процента - РИА Новости, 04.03.2022

Уровень коллективного иммунитета в Москве снизился до 49,8 процента

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился за неделю до 49,8 %, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:06

2022-03-04T16:06

2022-03-04T16:26

распространение коронавируса

москва

коронавирус covid-19

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился за неделю до 49,8 %, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 4 марта коллективный иммунитет 49,8%", - сообщается на сайте в разделе о столице.По состоянию на 25 февраля этот показатель составлял 52,8%, а в конце декабря 2021 года - 71,4%.Также сообщается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 360 838 человек, а полную вакцинацию от коронавируса в столице прошли 7 008 294 человека.

https://ria.ru/20220304/koronavirus-1776398585.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество