https://ria.ru/20220304/ikea-1776468609.html

ИКЕА не будет увольнять сотрудников в России

ИКЕА не будет увольнять сотрудников в России - РИА Новости, 04.03.2022

ИКЕА не будет увольнять сотрудников в России

ИКЕА не будет увольнять 15 тысяч сотрудников в России, они продолжат работать минимум три месяца с сохранением зарплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:34

2022-03-04T12:34

2022-03-04T12:34

россия

украина

икеа

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. ИКЕА не будет увольнять 15 тысяч сотрудников в России, они продолжат работать минимум три месяца с сохранением зарплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Шведская ИКЕА в четверг сообщила, что из-за событий на Украине приостанавливает все продажи в России: в магазинах, интернет-магазинах и студиях. В самом магазине корреспонденту РИА Новости сообщили, что "пока" закрываются на три месяца. Сотрудница магазина пояснила, что все сделанные 3 марта заказы и в магазине, и на сайте ИКЕА будут доставлены в течение месяца.

https://ria.ru/20220303/ikea-1776373175.html

россия

украина

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

россия, украина, икеа