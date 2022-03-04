ИКЕА не будет увольнять сотрудников в России
ИКЕА не будет увольнять сотрудников в России, они продолжат работать еще три месяца
Здание магазина ИКЕА Теплый Стан в Москве
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. ИКЕА не будет увольнять 15 тысяч сотрудников в России, они продолжат работать минимум три месяца с сохранением зарплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Все сотрудники будут продолжать работать в обычном режиме с сохранением заработной платы и всех льгот на протяжении трех месяцев. Мы будем следить за развитием ситуации", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что речь идет о 15 тысячах человек.
Шведская ИКЕА в четверг сообщила, что из-за событий на Украине приостанавливает все продажи в России: в магазинах, интернет-магазинах и студиях. В самом магазине корреспонденту РИА Новости сообщили, что "пока" закрываются на три месяца. Сотрудница магазина пояснила, что все сделанные 3 марта заказы и в магазине, и на сайте ИКЕА будут доставлены в течение месяца.
3 марта, 21:44Россия теряет IKEA. IKEA теряет Россию