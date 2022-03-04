https://ria.ru/20220304/ikea-1776416021.html

"Уважаемые покупатели! Ожидание в очереди три часа!": как закрылась ИКЕА

"Уважаемые покупатели! Ожидание в очереди три часа!": как закрылась ИКЕА - РИА Новости, 04.03.2022

"Уважаемые покупатели! Ожидание в очереди три часа!": как закрылась ИКЕА

Несколько тысяч людей в четверг пытались попасть в ИКЕА в подмосковных Химках, но для того чтобы купить продукцию шведского магазина людям приходилось... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T09:24

2022-03-04T09:24

2022-03-04T09:25

общество

икеа

россия

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ХИМКИ (Московская область), 4 мар - РИА Новости, Артеменко Павел. Несколько тысяч людей в четверг пытались попасть в ИКЕА в подмосковных Химках, но для того чтобы купить продукцию шведского магазина людям приходилось отстаивать очередь как на вход, так и на выход из гипермаркета. Корреспондент РИА Новости пообщался с покупателями, которые решились бросить все свои дела, чтобы последний раз этой, только начавшейся весной, совершить покупки до неожиданного закрытия популярного магазина.Компания ИКЕА в четверг сообщила, что приостанавливает все продажи в России: в магазинах, интернет-магазинах и студиях ИКЕА. Предварительно магазины шведской мебели и товаров для дома не будут работать три месяца - до конца мая.Войти не легче, чем выйтиПопасть в магазин ИКЕА можно через вход с улицы или через "МЕГУ". Выход всего один, но даже у него выстраивается очередь из нескольких десятков человек, которые пытаются хитростью преодолеть преграду в виде охранников. Нередкие конфликты не доходят до драки, однако напряжение витает в воздухе и охранникам приходится в мегафон напоминать, что здесь пройти нельзя. "Стоять, стоять, работаем только на выход, вход в магазин в другой части "МЕГИ"! Будьте вежливы, дайте выйти покупателям", - переодически приходится объявлять им."На возврат пропустите, на возврат пропустите!", - пытается протиснуться женщина. "У меня там дочь стоит!", - вторит ей вторая. Но охранник не уступает: "На выходе с касс, даже с чеком не пускают. Люди не толпитесь, здесь только выход".Грустно жить в квартире без мебелиВ самой "МЕГЕ" все намного спокойнее, люди в очереди спокойно стоят и ждут, когда охранники пустят в магазин следующую порцию покупателей. Никто не пытается ворваться, люди делают селфи и ждут своей очереди.Девушка, которой удалось отстоять больше половины очереди, рассказала, что прошла этот отрезок всего за 15-20 минут. "Я делаю ремонт в Петербурге, и мне срочно нужно закупить мебель для квартиры. Я планировала закупать через месяц, но поскольку я узнала, что ИКЕА завтра закрывается, я поняла, что у меня последний шанс купить мебель в свою квартиру", - объяснила она. Обладательница новой квартиры в северной столице призналась, что слабо верит в то, что у нее это получится: "шансы тают с каждой секундой, но надежда не умирает". "Знаю, что магазин откроется после 31 мая, но мне будет очень грустно жить в квартире без мебели два месяца", - рассказывает она.Стоящий рядом охранник признался, что работает в своей сфере уже давно, но "и не такие толпы видел". О том, что ИКЕА закрывается, узнал из СМИ, поскольку "это уже во всех новостях".Другой мужчина не стал говорить, как его зовут, но рассказал агентству, что специально пришел в ИКЕА, и "тут, конечно, жесть". "Мы вообще хотели сегодня сделать онлайн-заказ. Заказ на сайте не принимается, самовывоз недоступен... Только, пожалуйста, приходи, но мы не ожидали очереди. Я с работы пораньше пришел, но вот так вот", - сказал он, разводя руки. Мужчина признался, что не планирует отстаивать здесь очередь и по совету жены попробует пройти с улицы. "Да, я знаю, он (магазин IKEA, закрыт - ред) до 31 мая. Думаю, он откроется через пару недель: все закончится, и все откроется", - сообщил мужчина и улыбнулся.В отличии от мужчины, студент со своей подругой все-таки решили отстоять очередь, но не из-за мебели, а чтобы "попрощаться и покушать фрикаделек".Внутри хужеНа улице людей ждала немного другая картина. Там охранник в мегафон торжественно объявлял, что людям придется простоять в очереди как минимум полтора часа. Люди не пугались, и очередь продолжала расти, сначала "змейкой", а потом параллельно изгибам торгового центра. Ожидание у всех проходило примерно одинаково: люди звонили своим друзьям и родственникам и рассказывали, как "впервые попали в такую гигантскую очередь". "Сегодня ИКЕА работает до 11, надо успеть", - объясняла кому-то девушка по телефону. В свою очередь, стоящий рядом с ней молодой человек не терял времени даром и рассказывал: "Мы пока постоим, посмотрим. Непонятно стоит стоять или нет, хотя вроде пускают".В какой-то момент охранник в мегафоне получает новые указания и меняет временной диапазон в своем объявлении: "Уважаемые покупатели, в магазине много людей - ожидание в очереди три часа!". Чтобы не повторять одно и то же, он записывает себя на телефон, а затем воспроизводит по несколько раз в минуту в мегафон.На выходе из магазина толпа выстраивается уже на погрузку мебели, но сам выход из помещения тоже затягивался и людям приходилось протискиваться через тех, кто не теряет надежды зайти в гипермаркет через выход. Обслуживающий персонал с трудом успевал забирать тележки.Женщина, ожидающая своей очереди на погрузку, признается, что "внутри хуже, пришлось два часа отстоять в кассу". "Ехала забирать товар, заказывала заранее. Не думала, что так получится. Но когда ехала сюда, уже знала, что магазин закрывается", - объясняет она. По поводу возврата не волнуется: "забирать-то надо".Двое в лесу, не считая коробокВышедший с коробками мужчина представился Алексеем и рассказал РИА Новости, что покупки не были спланированными. "Планировали покупать через неделю, пришлось ускориться. Внутри очень много народу, чуть не возникла драка за тележку, потому что тележек не хватает. Соответственно час стоял в очереди на кассу", - объяснил он. Мужчина признался, что не спрашивал, возможен ли возврат, но убежден, что возможен, потому что "ИКЕА компания с хорошей репутацией".Охранник, поставивший на повтор свое объявление о трехчасовом ожидании, рассказывает, что обычно в будние дни магазин работает до 11 вечера, но думает, что сегодня будет как в выходные - режим работы продлят до часу. "Хотя шведы педантичные, как военные, могут и не продлить", - начинает сомневаться он. Примерно полдевятого вечера он объявил, что магазин закрылся на вход.Химкинская ИКЕА находится рядом с московским районом Куркино, а он, в свою очередь, граничит с подмосковным районом Путилково, их разделяет только лесополоса, через которую каждой зимой прокладывают трассу для лыжников. Освещения в лесу нет, но оно и не нужно: с одной стороны святят прожекторы от горнолыжной трассы в Куркино, а с другой - 25-этажные путилковские многоэтажки. Сразу несколько мужчин выходят из леса с коробками в половину своего роста. "Как в ИКЕА?", - спрашивает местный. "Закрылась!", - тихо резюмирует мужчина с коробкой.

https://ria.ru/20220302/hm-1776142946.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/google-1776401788.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, икеа, россия