https://ria.ru/20220304/henkel-1776593702.html
Henkel прекращает инвестиции в Россию
Henkel прекращает инвестиции в Россию - РИА Новости, 04.03.2022
Henkel прекращает инвестиции в Россию
Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, останавливает все инвестиции в Россию из-за ситуации вокруг... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T19:22
2022-03-04T19:22
2022-03-04T19:22
экономика
россия
henkel
в мире
украина
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, останавливает все инвестиции в Россию из-за ситуации вокруг Украины, хотя пока продолжит поставлять в РФ свою продукцию, следует из сообщения ведомства."Мы полностью соблюдаем все санкции против России, ее правительства и финансового сектора. Помимо санкций мы замораживаем все наши будущие инвестиции в России, например, расширение производства. Мы также прекращаем рекламу в государственных медиа и отменим всю спонсорскую деятельность в России", - приводятся в сообщении слова гендиректора Henkel Карстена Кнобеля (Carsten Knobel).При этом отмечается, что пока Henkel продолжит поставлять товары в Россию, такие как товары и для дома и средства личной гигиены, но будет следить за развитием событий и в соответствии с ними принимать дальнейшие решения.Henkel также сообщает, что предоставила экстренную финансовую помощь на более чем 1 миллион евро всем сотрудникам, затронутым сложившейся ситуацией.Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. По состоянию на конец 2021 года штат компании составлял 52 тысячи человек. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, за прошлый год увеличилась на 16%, до 1,634 миллиарда евро.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, henkel , в мире, украина
Henkel прекращает инвестиции в Россию
Немецкий концерн Henkel AG остановил инвестиции в Россию из-за ситуации на Украине
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, останавливает все инвестиции в Россию из-за ситуации вокруг Украины, хотя пока продолжит поставлять в РФ свою продукцию, следует из сообщения
ведомства.
"Мы полностью соблюдаем все санкции против России
, ее правительства и финансового сектора. Помимо санкций мы замораживаем все наши будущие инвестиции в России, например, расширение производства. Мы также прекращаем рекламу в государственных медиа и отменим всю спонсорскую деятельность в России", - приводятся в сообщении слова гендиректора Henkel
Карстена Кнобеля (Carsten Knobel).
При этом отмечается, что пока Henkel продолжит поставлять товары в Россию, такие как товары и для дома и средства личной гигиены, но будет следить за развитием событий и в соответствии с ними принимать дальнейшие решения.
Henkel также сообщает, что предоставила экстренную финансовую помощь на более чем 1 миллион евро всем сотрудникам, затронутым сложившейся ситуацией.
Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. По состоянию на конец 2021 года штат компании составлял 52 тысячи человек. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, за прошлый год увеличилась на 16%, до 1,634 миллиарда евро.