https://ria.ru/20220304/henkel-1776593702.html

Henkel прекращает инвестиции в Россию

Henkel прекращает инвестиции в Россию - РИА Новости, 04.03.2022

Henkel прекращает инвестиции в Россию

Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, останавливает все инвестиции в Россию из-за ситуации вокруг... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T19:22

2022-03-04T19:22

2022-03-04T19:22

экономика

россия

henkel

в мире

украина

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, останавливает все инвестиции в Россию из-за ситуации вокруг Украины, хотя пока продолжит поставлять в РФ свою продукцию, следует из сообщения ведомства."Мы полностью соблюдаем все санкции против России, ее правительства и финансового сектора. Помимо санкций мы замораживаем все наши будущие инвестиции в России, например, расширение производства. Мы также прекращаем рекламу в государственных медиа и отменим всю спонсорскую деятельность в России", - приводятся в сообщении слова гендиректора Henkel Карстена Кнобеля (Carsten Knobel).При этом отмечается, что пока Henkel продолжит поставлять товары в Россию, такие как товары и для дома и средства личной гигиены, но будет следить за развитием событий и в соответствии с ними принимать дальнейшие решения.Henkel также сообщает, что предоставила экстренную финансовую помощь на более чем 1 миллион евро всем сотрудникам, затронутым сложившейся ситуацией.Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. По состоянию на конец 2021 года штат компании составлял 52 тысячи человек. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, за прошлый год увеличилась на 16%, до 1,634 миллиарда евро.

https://realty.ria.ru/20220304/yit-1776423903.html

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украина

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, henkel , в мире, украина