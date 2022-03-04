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Генсек ООН обсудил с Шойгу координацию доставки гумпомощи на Украину

Генсек ООН обсудил с Шойгу координацию доставки гумпомощи на Украину - РИА Новости, 04.03.2022

Генсек ООН обсудил с Шойгу координацию доставки гумпомощи на Украину

Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу механизм координации в вопросах доставки гуманитарной помощи на Украину, заявил на... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T23:10

2022-03-04T23:10

2022-03-04T23:10

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ООН, 4 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу механизм координации в вопросах доставки гуманитарной помощи на Украину, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Генсек ООН поговорил сегодня утром с министром обороны Сергеем Шойгу. Они обсудили механизмы связи для гарантирования безопасной эвакуации гражданских лиц, застигнутых врасплох конфликтом, а также механизмы координации для доставки гуманитарной помощи всем нуждающимся на Украине", - сказал Дюжаррик.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, оон, россия