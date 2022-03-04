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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/gumpomosch-1776622690.html
Генсек ООН обсудил с Шойгу координацию доставки гумпомощи на Украину
Генсек ООН обсудил с Шойгу координацию доставки гумпомощи на Украину - РИА Новости, 04.03.2022
Генсек ООН обсудил с Шойгу координацию доставки гумпомощи на Украину
Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу механизм координации в вопросах доставки гуманитарной помощи на Украину, заявил на... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T23:10
2022-03-04T23:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
оон
россия
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ООН, 4 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу механизм координации в вопросах доставки гуманитарной помощи на Украину, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Генсек ООН поговорил сегодня утром с министром обороны Сергеем Шойгу. Они обсудили механизмы связи для гарантирования безопасной эвакуации гражданских лиц, застигнутых врасплох конфликтом, а также механизмы координации для доставки гуманитарной помощи всем нуждающимся на Украине", - сказал Дюжаррик.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/spetsoperatsiya-1776618888.html
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луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, оон, россия
23:10 04.03.2022
 
Генсек ООН обсудил с Шойгу координацию доставки гумпомощи на Украину

Генсек ООН Гутерреш обсудил с Шойгу координацию доставки гумпомощи на Украину

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Читать ria.ru в
ООН, 4 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу механизм координации в вопросах доставки гуманитарной помощи на Украину, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Генсек ООН поговорил сегодня утром с министром обороны Сергеем Шойгу. Они обсудили механизмы связи для гарантирования безопасной эвакуации гражданских лиц, застигнутых врасплох конфликтом, а также механизмы координации для доставки гуманитарной помощи всем нуждающимся на Украине", - сказал Дюжаррик.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФООНРоссия
 
 
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