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Генсек ООН обсудил с Шойгу координацию доставки гумпомощи на Украину
Генсек ООН обсудил с Шойгу координацию доставки гумпомощи на Украину - РИА Новости, 04.03.2022
Генсек ООН обсудил с Шойгу координацию доставки гумпомощи на Украину
Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу механизм координации в вопросах доставки гуманитарной помощи на Украину, заявил на... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T23:10
2022-03-04T23:10
2022-03-04T23:10
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ООН, 4 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу механизм координации в вопросах доставки гуманитарной помощи на Украину, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Генсек ООН поговорил сегодня утром с министром обороны Сергеем Шойгу. Они обсудили механизмы связи для гарантирования безопасной эвакуации гражданских лиц, застигнутых врасплох конфликтом, а также механизмы координации для доставки гуманитарной помощи всем нуждающимся на Украине", - сказал Дюжаррик.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, оон, россия
Генсек ООН обсудил с Шойгу координацию доставки гумпомощи на Украину
Генсек ООН Гутерреш обсудил с Шойгу координацию доставки гумпомощи на Украину