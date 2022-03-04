https://ria.ru/20220304/gumpomosch-1776589027.html

В украинский Мелитополь доставили крупную партию гумпомощи из Крыма

В украинский Мелитополь доставили крупную партию гумпомощи из Крыма - РИА Новости, 04.03.2022

В украинский Мелитополь доставили крупную партию гумпомощи из Крыма

Крупная партия гуманитарной помощи из Крыма доставлена в город Мелитополь в Запорожской области Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T18:55

2022-03-04T18:55

2022-03-04T18:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

здоровье - общество

игорь конашенков

владимир путин

донецкая народная республика

россия

мелитополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Крупная партия гуманитарной помощи из Крыма доставлена в город Мелитополь в Запорожской области Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 26 февраля, что российские военные установили полный контроль над Мелитополем."Из Республики Крым в украинский город Мелитополь, расположенный на юге Запорожской области Украины, для оказания помощи местному населению доставлена партия гуманитарного груза общим объемом свыше 110 тонн", - говорится в сообщении.Груз включает в себя продукты питания – крупы, соль, сахар, молочные, мясные и рыбные консервы."Безопасность гуманитарной колонны обеспечили российские военнослужащие. Весь гуманитарный груз был роздан жителям города, а также населению близлежащих населенных пунктов", - отметили в военном ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/bezhentsy-1776575830.html

https://ria.ru/20220304/donbass-1776454882.html

донецкая народная республика

россия

мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Партия гуманитарной помощи из Крыма доставлена в Мелитополь Из Крыма в украинский Мелитополь российские военнослужащие доставили 110 тонн гуманитарной помощи населению 2022-03-04T18:55 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, здоровье - общество, игорь конашенков, владимир путин, донецкая народная республика, россия, мелитополь, вооруженные силы рф