https://ria.ru/20220304/grady-1776581349.html

Пленный националист сообщил об установке "Градов" в жилом районе под Киевом

Пленный националист сообщил об установке "Градов" в жилом районе под Киевом - РИА Новости, 04.03.2022

Пленный националист сообщил об установке "Градов" в жилом районе под Киевом

Украинские националисты планировали обстреливать российские войска из реактивных систем залпового огня "Град", спрятанных в жилой застройке населенного пункта... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T18:21

2022-03-04T18:21

2022-03-04T18:28

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донецкая народная республика

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вооруженные силы рф

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские националисты планировали обстреливать российские войска из реактивных систем залпового огня "Град", спрятанных в жилой застройке населенного пункта Васильков в Киевской области, который определен как направление гуманитарного коридора для выхода мирных жителей Киева, заявил попавший в плен националист из батальона "Айдар".Пленный на русском языке рассказал, что его зовут Константин Викторович Семенюк, 1996 года рождения, имеет позывной "Птица". На левой груди у Семенюка наколот традиционный символ украинских националистов - "тризуб"."Прибыл по заданию "Айдара" для корректировки огня по российским военнослужащим. Прибыл в составе восьми человек - шесть мужчин и две женщины", - сказал Семенюк."Также я передавал информацию о населенном пункте Васильков, где расставлены "Грады" между жилыми домами, для того чтобы наносить бой по российским войскам", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/ukraina-1776307288.html

https://ria.ru/20220304/rossiya-1776352950.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинский националист о планах обстрелять российские войска из "Градов" Украинские националисты планировали обстреливать российские войска из "Градов", спрятанных в жилой застройке Василькова (под Киевом), который определен как направление гумкоридора для выхода мирных жителей Киева. Об этом заявил попавший в плен националист из батальона "Айдар". На левой стороне груди у него наколот традиционный символ украинских националистов - "тризуб". 2022-03-04T18:21 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф