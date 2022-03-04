https://ria.ru/20220304/gorlovka-1776611521.html

В Горловке пострадали мужчина и ребенок из-за обстрела ВСУ, заявили в ДНР

В Горловке пострадали мужчина и ребенок из-за обстрела ВСУ, заявили в ДНР - РИА Новости, 04.03.2022

В Горловке пострадали мужчина и ребенок из-за обстрела ВСУ, заявили в ДНР

Мужчина и ребенок пострадали в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T21:25

2022-03-04T21:25

2022-03-04T21:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

вооруженные силы украины

горловка

донецкая народная республика

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Мужчина и ребенок пострадали в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ ранены мирные жители: мужчина 2002 года рождения и ребенок 2010 года рождения", - сообщает представительство в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, украина, вооруженные силы украины, горловка, донецкая народная республика, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф