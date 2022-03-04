18:02 04.03.2022 (обновлено: 18:08 04.03.2022)
ВСУ совершили обстрел Горловки и Докучаевска девятью минами
ВСУ обстреляли Горловку и Докучаевск девятью минами калибром 120 миллиметров
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловка и Докучаевск в ДНР, выпустив 9 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.10 – населенный пункт Зайцево (северное) – населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено три мины калибром 120 мм; 17.40 – населенный пункт Новотроицкое – населенный пункт Докучаевск: выпущено 6 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении.
Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Целью операции президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.