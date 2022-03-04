https://ria.ru/20220304/gorlovka-1776577477.html

ВСУ совершили обстрел Горловки и Докучаевска девятью минами

ВСУ совершили обстрел Горловки и Докучаевска девятью минами - РИА Новости, 04.03.2022

ВСУ совершили обстрел Горловки и Докучаевска девятью минами

Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловка и Докучаевск в ДНР, выпустив 9 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T18:02

2022-03-04T18:02

2022-03-04T18:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

владимир путин

зайцево

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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловка и Докучаевск в ДНР, выпустив 9 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.10 – населенный пункт Зайцево (северное) – населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено три мины калибром 120 мм; 17.40 – населенный пункт Новотроицкое – населенный пункт Докучаевск: выпущено 6 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении.Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Целью операции президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/ranenyy-1776569398.html

россия

украина

донецкая народная республика

зайцево

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, владимир путин, зайцево, вооруженные силы рф