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Лыжные гонки для детей, посвященные Масленице, пройдут в Подмосковье
Лыжные гонки для детей, посвященные Масленице, пройдут в Подмосковье - РИА Новости, 04.03.2022
Лыжные гонки для детей, посвященные Масленице, пройдут в Подмосковье
Лыжные гонки для детей, посвященные празднованию Масленицы "Лаудшки-Оладушки", пройдут в 60 городских округах Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:46
2022-03-04T17:46
2022-03-04T17:49
новости подмосковья
общество
лыжные гонки
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Лыжные гонки для детей, посвященные празднованию Масленицы "Лаудшки-Оладушки", пройдут в 60 городских округах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.Предполагается, что в мероприятии примут участие 4,5 тысячи детей. Протяженность дистанции составит от 300 до 1000 метров, площадки каждый муниципалитет определит самостоятельно."Начало всех гонок в 11 утра. После окончания всех гонок, участников ждет угощение блинами с горячим чаем", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220304/raspisanie-1776527961.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, лыжные гонки, московская область (подмосковье)