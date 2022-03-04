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Новости Подмосковья
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Лыжные гонки для детей, посвященные Масленице, пройдут в Подмосковье
Лыжные гонки для детей, посвященные Масленице, пройдут в Подмосковье - РИА Новости, 04.03.2022
Лыжные гонки для детей, посвященные Масленице, пройдут в Подмосковье
Лыжные гонки для детей, посвященные празднованию Масленицы "Лаудшки-Оладушки", пройдут в 60 городских округах Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:46
2022-03-04T17:49
новости подмосковья
общество
лыжные гонки
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Лыжные гонки для детей, посвященные празднованию Масленицы "Лаудшки-Оладушки", пройдут в 60 городских округах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.Предполагается, что в мероприятии примут участие 4,5 тысячи детей. Протяженность дистанции составит от 300 до 1000 метров, площадки каждый муниципалитет определит самостоятельно."Начало всех гонок в 11 утра. После окончания всех гонок, участников ждет угощение блинами с горячим чаем", - говорится в сообщении.
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общество, лыжные гонки, московская область (подмосковье)
17:46 04.03.2022 (обновлено: 17:49 04.03.2022)
 

Лыжные гонки для детей, посвященные Масленице, пройдут в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастники лыжной гонки
Участники лыжной гонки - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники лыжной гонки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Лыжные гонки для детей, посвященные празднованию Масленицы "Лаудшки-Оладушки", пройдут в 60 городских округах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.
Предполагается, что в мероприятии примут участие 4,5 тысячи детей. Протяженность дистанции составит от 300 до 1000 метров, площадки каждый муниципалитет определит самостоятельно.
"Начало всех гонок в 11 утра. После окончания всех гонок, участников ждет угощение блинами с горячим чаем", - говорится в сообщении.
Общественный транспорт - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 15:24Новости Подмосковья
Расписание общественного транспорта изменится в Подмосковье с 5 по 8 марта
 
Новости ПодмосковьяОбществоЛыжные гонкиМосковская область (Подмосковье)
 
 
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