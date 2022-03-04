https://ria.ru/20220304/gonki-1776572228.html

Лыжные гонки для детей, посвященные Масленице, пройдут в Подмосковье

Лыжные гонки для детей, посвященные Масленице, пройдут в Подмосковье - РИА Новости, 04.03.2022

Лыжные гонки для детей, посвященные Масленице, пройдут в Подмосковье

Лыжные гонки для детей, посвященные празднованию Масленицы "Лаудшки-Оладушки", пройдут в 60 городских округах Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:46

2022-03-04T17:46

2022-03-04T17:49

новости подмосковья

общество

лыжные гонки

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Лыжные гонки для детей, посвященные празднованию Масленицы "Лаудшки-Оладушки", пройдут в 60 городских округах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.Предполагается, что в мероприятии примут участие 4,5 тысячи детей. Протяженность дистанции составит от 300 до 1000 метров, площадки каждый муниципалитет определит самостоятельно."Начало всех гонок в 11 утра. После окончания всех гонок, участников ждет угощение блинами с горячим чаем", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220304/raspisanie-1776527961.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, лыжные гонки, московская область (подмосковье)