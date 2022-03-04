14:57 04.03.2022 (обновлено: 15:15 04.03.2022)
Германия не является стороной конфликта на Украине, заявил Шольц
Канцлер Шольц: Германия не является стороной конфликта на Украине
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц выступает на заседании Бундестага
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает на заседании Бундестага
БЕРЛИН, 4 мар – РИА Новости. Германия не является стороной конфликта на Украине и не станет ей, заявил в пятницу в ходе посещения одного из командных пунктов бундесвера, канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы не являемся частью военного столкновения, который там происходит, и не станем ей. Для нас совершенно ясно, что НАТО и ее государства-члены не примут участия... и одновременно мы делаем все, что есть в наших силах, чтобы внести вклад в то, чтобы на Украине стало возможным развитие, связанное для людей с режимом прекращения огня и отводом войск", - сказал Шольц, его заявление транслировал телеканал Phoenix.
По словам канцлера, "правильно, что мы сказали, что работаем с нашими политическими возможностями, что касается санкций, которые мы анонсировали заранее на случай военного вторжения", однако "мы используем любую возможность, чтобы дипломатическим путем подтолкнуть к завершению этих военных действий".
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.