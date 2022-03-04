https://ria.ru/20220304/germaniya-1776519225.html

Германия не является стороной конфликта на Украине, заявил Шольц

Германия не является стороной конфликта на Украине, заявил Шольц - РИА Новости, 04.03.2022

Германия не является стороной конфликта на Украине, заявил Шольц

Германия не является стороной конфликта на Украине и не станет ей, заявил в пятницу в ходе посещения одного из командных пунктов бундесвера, канцлер ФРГ Олаф... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:57

2022-03-04T14:57

2022-03-04T15:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

олаф шольц

германия

нато

украина

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БЕРЛИН, 4 мар – РИА Новости. Германия не является стороной конфликта на Украине и не станет ей, заявил в пятницу в ходе посещения одного из командных пунктов бундесвера, канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы не являемся частью военного столкновения, который там происходит, и не станем ей. Для нас совершенно ясно, что НАТО и ее государства-члены не примут участия... и одновременно мы делаем все, что есть в наших силах, чтобы внести вклад в то, чтобы на Украине стало возможным развитие, связанное для людей с режимом прекращения огня и отводом войск", - сказал Шольц, его заявление транслировал телеканал Phoenix.По словам канцлера, "правильно, что мы сказали, что работаем с нашими политическими возможностями, что касается санкций, которые мы анонсировали заранее на случай военного вторжения", однако "мы используем любую возможность, чтобы дипломатическим путем подтолкнуть к завершению этих военных действий".Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/germaniya-1776498764.html

германия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, олаф шольц, германия, нато, украина