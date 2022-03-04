На магазины российских немцев в Германии напали проукраинские активисты
Глава организации российских немцев в Германии заявил о нападении проукраинских активистов
© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 мар – РИА Новости. Глава одной из организаций российских немцев сообщил о нападении проукраинских активистов на торговые точки в Германии.
"Это должно прекратиться! Магазины немцев из России атакованы! Граждане государств бывшего СССР, проживающие в Германии, не должны подвергаться дискриминации или нападениям! Мы обращаемся к прессе с просьбой сообщать о таких случаях!" - написал в Facebook глава молодежной организации "Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V." Вальтер Гаукс.
Он сопроводил свое обращение фотографиями и видеоматериалом, который был снят, судя по подписи, 2 марта в городе Оберхаузен.
На фотографиях и видео – фасад продуктового магазина, витрина разбита, двери залиты краской. На стеклах по-немецки написано "Свободная Украина". На видео слышно голос женщины, которая поясняет на русском языке, что вызвана полиция, описывает причиненный ущерб. Затем она переходит на немецкий язык и поясняет кому-то за кадром, что работает здесь.
В четверг глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала прекратить нападки на проживающих в Германии россиян и белорусов в связи с ситуацией на Украине.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратится к комиссару по правам человека СЕ для защиты россиян за рубежом. По ее словам, россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Также она отмечала, что российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявлял, что намерен обратиться к правозащитникам Европы из-за травли россиян, для этого Совет собирает факты.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.