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На магазины российских немцев в Германии напали проукраинские активисты
На магазины российских немцев в Германии напали проукраинские активисты - РИА Новости, 04.03.2022
На магазины российских немцев в Германии напали проукраинские активисты
Глава одной из организаций российских немцев сообщил о нападении проукраинских активистов на торговые точки в Германии. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:37
2022-03-04T11:37
в мире
валерий фадеев
анналена бербок
владимир путин
донецкая народная республика
украина
россия
вооруженные силы рф
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БЕРЛИН, 4 мар – РИА Новости. Глава одной из организаций российских немцев сообщил о нападении проукраинских активистов на торговые точки в Германии."Это должно прекратиться! Магазины немцев из России атакованы! Граждане государств бывшего СССР, проживающие в Германии, не должны подвергаться дискриминации или нападениям! Мы обращаемся к прессе с просьбой сообщать о таких случаях!" - написал в Facebook глава молодежной организации "Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V." Вальтер Гаукс.Он сопроводил свое обращение фотографиями и видеоматериалом, который был снят, судя по подписи, 2 марта в городе Оберхаузен.На фотографиях и видео – фасад продуктового магазина, витрина разбита, двери залиты краской. На стеклах по-немецки написано "Свободная Украина". На видео слышно голос женщины, которая поясняет на русском языке, что вызвана полиция, описывает причиненный ущерб. Затем она переходит на немецкий язык и поясняет кому-то за кадром, что работает здесь.В четверг глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала прекратить нападки на проживающих в Германии россиян и белорусов в связи с ситуацией на Украине.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратится к комиссару по правам человека СЕ для защиты россиян за рубежом. По ее словам, россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Также она отмечала, что российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявлял, что намерен обратиться к правозащитникам Европы из-за травли россиян, для этого Совет собирает факты.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/vandaly-1776121430.html
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в мире, валерий фадеев, анналена бербок, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы рф, мид германии
11:37 04.03.2022
 
На магазины российских немцев в Германии напали проукраинские активисты

Глава организации российских немцев в Германии заявил о нападении проукраинских активистов

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 мар – РИА Новости. Глава одной из организаций российских немцев сообщил о нападении проукраинских активистов на торговые точки в Германии.
"Это должно прекратиться! Магазины немцев из России атакованы! Граждане государств бывшего СССР, проживающие в Германии, не должны подвергаться дискриминации или нападениям! Мы обращаемся к прессе с просьбой сообщать о таких случаях!" - написал в Facebook глава молодежной организации "Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V." Вальтер Гаукс.
Он сопроводил свое обращение фотографиями и видеоматериалом, который был снят, судя по подписи, 2 марта в городе Оберхаузен.
На фотографиях и видео – фасад продуктового магазина, витрина разбита, двери залиты краской. На стеклах по-немецки написано "Свободная Украина". На видео слышно голос женщины, которая поясняет на русском языке, что вызвана полиция, описывает причиненный ущерб. Затем она переходит на немецкий язык и поясняет кому-то за кадром, что работает здесь.
В четверг глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала прекратить нападки на проживающих в Германии россиян и белорусов в связи с ситуацией на Украине.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратится к комиссару по правам человека СЕ для защиты россиян за рубежом. По ее словам, россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Также она отмечала, что российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявлял, что намерен обратиться к правозащитникам Европы из-за травли россиян, для этого Совет собирает факты.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 19:25
СМИ: вандалы исписали лозунгами почетное консульство России в Маастрихте
 
В миреВалерий ФадеевАнналена БербокВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияВооруженные силы РФМИД Германии
 
 
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