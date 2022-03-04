https://ria.ru/20220304/germaniya-1776427592.html

Запад не бросит украинцев на произвол судьбы, заявила глава МИД Германии

Запад не бросит украинцев на произвол судьбы, заявила глава МИД Германии - РИА Новости, 04.03.2022

Запад не бросит украинцев на произвол судьбы, заявила глава МИД Германии

Запад не бросит украинцев на произвол судьбы, в том числе тех, кто ищет убежища за пределами родины, заявила в пятницу перед отлетом в Брюссель глава МИД ФРГ... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T10:16

2022-03-04T10:16

2022-03-04T10:16

обострение ситуации в днр и лнр

сергей лавров

дмитрий песков

владимир путин

луганская народная республика

вооруженные силы рф

g7

россия

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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Запад не бросит украинцев на произвол судьбы, в том числе тех, кто ищет убежища за пределами родины, заявила в пятницу перед отлетом в Брюссель глава МИД ФРГ Анналена Бербок."В этой ситуации мы хотим еще раз безошибочно заявить сегодня в Брюсселе, в кругу НАТО, а также в ЕС и G7: мы никогда не бросим украинцев на произвол судьбы. Ни тех, кто защищает свою страну на месте, ни тех, кто ищет убежища за пределами своей родины и рассчитывает в этом на нашу поддержку", - сказала министр.Она добавила, что "обеспечение людей и срочно необходимая гуманитарная помощь так же важны, как и материальная поддержка и последовательное выполнение беспрецедентных санкций, которыми мы отреагировали на действия правительства России в последние дни".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов. Он заявил также, что российские солдаты и офицеры стремятся не допустить жертв среди мирного населения на Украине. По его словам, русские и украинцы - один народ, он никогда не откажется от этого убеждения.Западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/ek-1776008291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф, g7, россия, киев, нато, в мире