Запад не бросит украинцев на произвол судьбы, заявила глава МИД Германии
Глава МИД Германии Бербок заявила, что Запад не бросит украинцев на произвол судьбы
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Запад не бросит украинцев на произвол судьбы, в том числе тех, кто ищет убежища за пределами родины, заявила в пятницу перед отлетом в Брюссель глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"В этой ситуации мы хотим еще раз безошибочно заявить сегодня в Брюсселе, в кругу НАТО, а также в ЕС и G7: мы никогда не бросим украинцев на произвол судьбы. Ни тех, кто защищает свою страну на месте, ни тех, кто ищет убежища за пределами своей родины и рассчитывает в этом на нашу поддержку", - сказала министр.
Она добавила, что "обеспечение людей и срочно необходимая гуманитарная помощь так же важны, как и материальная поддержка и последовательное выполнение беспрецедентных санкций, которыми мы отреагировали на действия правительства России в последние дни".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов. Он заявил также, что российские солдаты и офицеры стремятся не допустить жертв среди мирного населения на Украине. По его словам, русские и украинцы - один народ, он никогда не откажется от этого убеждения.
Западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.