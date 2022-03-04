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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/germaniya-1776427592.html
Запад не бросит украинцев на произвол судьбы, заявила глава МИД Германии
Запад не бросит украинцев на произвол судьбы, заявила глава МИД Германии - РИА Новости, 04.03.2022
Запад не бросит украинцев на произвол судьбы, заявила глава МИД Германии
Запад не бросит украинцев на произвол судьбы, в том числе тех, кто ищет убежища за пределами родины, заявила в пятницу перед отлетом в Брюссель глава МИД ФРГ... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:16
2022-03-04T10:16
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
дмитрий песков
владимир путин
луганская народная республика
вооруженные силы рф
g7
россия
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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Запад не бросит украинцев на произвол судьбы, в том числе тех, кто ищет убежища за пределами родины, заявила в пятницу перед отлетом в Брюссель глава МИД ФРГ Анналена Бербок."В этой ситуации мы хотим еще раз безошибочно заявить сегодня в Брюсселе, в кругу НАТО, а также в ЕС и G7: мы никогда не бросим украинцев на произвол судьбы. Ни тех, кто защищает свою страну на месте, ни тех, кто ищет убежища за пределами своей родины и рассчитывает в этом на нашу поддержку", - сказала министр.Она добавила, что "обеспечение людей и срочно необходимая гуманитарная помощь так же важны, как и материальная поддержка и последовательное выполнение беспрецедентных санкций, которыми мы отреагировали на действия правительства России в последние дни".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов. Он заявил также, что российские солдаты и офицеры стремятся не допустить жертв среди мирного населения на Украине. По его словам, русские и украинцы - один народ, он никогда не откажется от этого убеждения.Западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/ek-1776008291.html
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луганская народная республика
россия
киев
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сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф, g7, россия, киев, нато, в мире
10:16 04.03.2022
 
Запад не бросит украинцев на произвол судьбы, заявила глава МИД Германии

Глава МИД Германии Бербок заявила, что Запад не бросит украинцев на произвол судьбы

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Запад не бросит украинцев на произвол судьбы, в том числе тех, кто ищет убежища за пределами родины, заявила в пятницу перед отлетом в Брюссель глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"В этой ситуации мы хотим еще раз безошибочно заявить сегодня в Брюсселе, в кругу НАТО, а также в ЕС и G7: мы никогда не бросим украинцев на произвол судьбы. Ни тех, кто защищает свою страну на месте, ни тех, кто ищет убежища за пределами своей родины и рассчитывает в этом на нашу поддержку", - сказала министр.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 11:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕК предложила дать беженцам с Украины вид на жительство в Евросоюзе
Она добавила, что "обеспечение людей и срочно необходимая гуманитарная помощь так же важны, как и материальная поддержка и последовательное выполнение беспрецедентных санкций, которыми мы отреагировали на действия правительства России в последние дни".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов. Он заявил также, что российские солдаты и офицеры стремятся не допустить жертв среди мирного населения на Украине. По его словам, русские и украинцы - один народ, он никогда не откажется от этого убеждения.
Западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 13:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Германия усилит поддержку соседних с Украиной стран для помощи беженцам
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСергей ЛавровДмитрий ПесковВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФG7РоссияКиевНАТОВ мире
 
 
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