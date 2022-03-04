https://ria.ru/20220304/genshtab-1776595801.html
Начальник Генштаба провел с французским коллегой переговоры по Украине
Начальник Генштаба провел с французским коллегой переговоры по Украине - РИА Новости, 04.03.2022
Начальник Генштаба провел с французским коллегой переговоры по Украине
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с начальником Главного штаба ВС Франции Тьерри Бюркаром, обсудили ситуацию вокруг... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T19:34
2022-03-04T19:34
2022-03-04T19:54
в мире
валерий герасимов
россия
франция
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с начальником Главного штаба ВС Франции Тьерри Бюркаром, обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщили в Минобороны России."Четвертого марта 2022 года начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с начальником Главного штаба вооруженных сил Франции генералом армии Тьерри Бюркаром. В ходе переговоров военачальники обсудили ситуацию вокруг Украины", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, валерий герасимов, россия, франция, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, украина
19:34 04.03.2022 (обновлено: 19:54 04.03.2022)
Начальник Генштаба провел с французским коллегой переговоры по Украине
Начальник Генштаба Герасимов провел с французским коллегой Бюркаром переговоры по Украине