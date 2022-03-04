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Начальник Генштаба провел с французским коллегой переговоры по Украине

Начальник Генштаба провел с французским коллегой переговоры по Украине - РИА Новости, 04.03.2022

Начальник Генштаба провел с французским коллегой переговоры по Украине

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с начальником Главного штаба ВС Франции Тьерри Бюркаром, обсудили ситуацию вокруг... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T19:34

2022-03-04T19:34

2022-03-04T19:54

в мире

валерий герасимов

россия

франция

вооруженные силы рф

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украина

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с начальником Главного штаба ВС Франции Тьерри Бюркаром, обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщили в Минобороны России."Четвертого марта 2022 года начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с начальником Главного штаба вооруженных сил Франции генералом армии Тьерри Бюркаром. В ходе переговоров военачальники обсудили ситуацию вокруг Украины", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, валерий герасимов, россия, франция, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, украина