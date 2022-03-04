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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/genotsid-1776590008.html
Путин заявил, что Запад восемь лет закрывал глаза на геноцид в Донбассе
Путин заявил, что Запад восемь лет закрывал глаза на геноцид в Донбассе - РИА Новости, 04.03.2022
Путин заявил, что Запад восемь лет закрывал глаза на геноцид в Донбассе
Канцлер Германии Олаф Шольц выразил озабоченность боевыми действиями на Украине и сообщениями о жертвах, президент России Владимир Путин напомнил, что Запад... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T19:06
2022-03-04T19:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
олаф шольц
донецкая народная республика
украина
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил озабоченность боевыми действиями на Украине и сообщениями о жертвах, президент России Владимир Путин напомнил, что Запад закрывал глаза на геноцид в Донбассе, сообщается на сайте Кремля."Олаф Шольц выразил озабоченность в связи с активными боевыми действиями и сообщениями о жертвах среди гражданского населения и военных потерях сторон. В этой связи Владимир Путин напомнил, что западные партнеры на протяжении восьми лет закрывали глаза на геноцид, устроенный киевским режимом в отношении жителей республик Донбасса, на гибель около 14 тысяч человек, в том числе тысяч детей", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, олаф шольц, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы рф, германия
19:06 04.03.2022
 
Путин заявил, что Запад восемь лет закрывал глаза на геноцид в Донбассе

Путин напомнил Шольцу, что Запад восемь лет закрывал глаза на геноцид в Донбассе

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЦветы и игрушки, возложенные к памятнику "Аллея Ангелов" в Донецке
Цветы и игрушки, возложенные к памятнику Аллея Ангелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил озабоченность боевыми действиями на Украине и сообщениями о жертвах, президент России Владимир Путин напомнил, что Запад закрывал глаза на геноцид в Донбассе, сообщается на сайте Кремля.
"Олаф Шольц выразил озабоченность в связи с активными боевыми действиями и сообщениями о жертвах среди гражданского населения и военных потерях сторон. В этой связи Владимир Путин напомнил, что западные партнеры на протяжении восьми лет закрывали глаза на геноцид, устроенный киевским режимом в отношении жителей республик Донбасса, на гибель около 14 тысяч человек, в том числе тысяч детей", - говорится в сообщении.
Военнослужащие ДНР в селе Пищевик - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 16:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили о более пяти тысячах погибших за период конфликта в Донбассе
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинОлаф ШольцДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияВооруженные силы РФГермания
 
 
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