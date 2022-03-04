https://ria.ru/20220304/genotsid-1776590008.html
Путин заявил, что Запад восемь лет закрывал глаза на геноцид в Донбассе
Путин заявил, что Запад восемь лет закрывал глаза на геноцид в Донбассе - РИА Новости, 04.03.2022
Путин заявил, что Запад восемь лет закрывал глаза на геноцид в Донбассе
Канцлер Германии Олаф Шольц выразил озабоченность боевыми действиями на Украине и сообщениями о жертвах, президент России Владимир Путин напомнил, что Запад... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T19:06
2022-03-04T19:06
2022-03-04T19:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
олаф шольц
донецкая народная республика
украина
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150121/35/1501213536_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_275aeb270445e1b4c983829e74d159fc.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил озабоченность боевыми действиями на Украине и сообщениями о жертвах, президент России Владимир Путин напомнил, что Запад закрывал глаза на геноцид в Донбассе, сообщается на сайте Кремля."Олаф Шольц выразил озабоченность в связи с активными боевыми действиями и сообщениями о жертвах среди гражданского населения и военных потерях сторон. В этой связи Владимир Путин напомнил, что западные партнеры на протяжении восьми лет закрывали глаза на геноцид, устроенный киевским режимом в отношении жителей республик Донбасса, на гибель около 14 тысяч человек, в том числе тысяч детей", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220304/dnr-1776555951.html
донецкая народная республика
украина
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150121/35/1501213536_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cb5db97ca3bed16c6d8cf7f76bbd9cf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, олаф шольц, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы рф, германия
Путин заявил, что Запад восемь лет закрывал глаза на геноцид в Донбассе
Путин напомнил Шольцу, что Запад восемь лет закрывал глаза на геноцид в Донбассе