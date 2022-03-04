https://ria.ru/20220304/genotsid-1776590008.html

Путин заявил, что Запад восемь лет закрывал глаза на геноцид в Донбассе

Путин заявил, что Запад восемь лет закрывал глаза на геноцид в Донбассе - РИА Новости, 04.03.2022

Путин заявил, что Запад восемь лет закрывал глаза на геноцид в Донбассе

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил озабоченность боевыми действиями на Украине и сообщениями о жертвах, президент России Владимир Путин напомнил, что Запад... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T19:06

2022-03-04T19:06

2022-03-04T19:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

олаф шольц

донецкая народная республика

украина

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил озабоченность боевыми действиями на Украине и сообщениями о жертвах, президент России Владимир Путин напомнил, что Запад закрывал глаза на геноцид в Донбассе, сообщается на сайте Кремля."Олаф Шольц выразил озабоченность в связи с активными боевыми действиями и сообщениями о жертвах среди гражданского населения и военных потерях сторон. В этой связи Владимир Путин напомнил, что западные партнеры на протяжении восьми лет закрывали глаза на геноцид, устроенный киевским режимом в отношении жителей республик Донбасса, на гибель около 14 тысяч человек, в том числе тысяч детей", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/dnr-1776555951.html

донецкая народная республика

украина

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германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, олаф шольц, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы рф, германия