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Германия вряд ли сможет отказаться от газа из России, заявила эксперт
Германия вряд ли сможет отказаться от газа из России, заявила эксперт - РИА Новости, 04.03.2022
Германия вряд ли сможет отказаться от газа из России, заявила эксперт
Германия в среднесрочной перспективе без строительства собственного приёмного терминала сжиженного природного газа (СПГ) вряд ли сможет безболезненно отказаться РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T23:24
2022-03-04T23:25
олаф шольц
роберт хабек
украина
россия
германия
цены на нефть
спг
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Германия в среднесрочной перспективе без строительства собственного приёмного терминала сжиженного природного газа (СПГ) вряд ли сможет безболезненно отказаться от российского газа, сказала в комментарии РИА Новости старший консультант Vygon Consulting Екатерина Колбикова.Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг сообщил, что немецкие власти начали закупать газ не только из России, но и из других стран. А в конце февраля он заявлял, что Германия приняла решение оперативно построить два терминала для приема СПГ — в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене. Кроме того, в среду вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что страна готова к возможному прекращению поставок газа из России."В среднесрочной перспективе без строительства собственного приёмного терминала СПГ Германии вряд ли удастся безболезненно отказаться от российского газа", — отметила Колбикова.Россия в прошлом году экспортировала в Германию 51 миллиард кубометров газа. Это около половины потребления газа страны, уточнила эксперт. При средней цене экспорта российского трубопроводного газа доход в 2021 году от поставок в Германию мог составлять примерно 14 миллиардов долларов.Колбикова добавила, что озабоченность Шольца возможными трудностями с поставками из России может быть связана с последствиями военной операции на Украине, которая может привести к остановкам поставок газа в связи с повреждением транзитной инфраструктуры.Потенциал снижения доли импорта российского газа будет в основном зависеть от возможности перехода на использование других источников энергии — угля, нефтепродуктов, ВИЭ и атома, заключила аналитик.
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/gaz-1776588010.html
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олаф шольц, роберт хабек, украина, россия, германия, цены на нефть, спг, в мире
23:24 04.03.2022 (обновлено: 23:25 04.03.2022)
 
Германия вряд ли сможет отказаться от газа из России, заявила эксперт

Эксперт Vygon Колбикова: ФРГ вряд ли сможет отказаться от газа из России без терминала СПГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Германия в среднесрочной перспективе без строительства собственного приёмного терминала сжиженного природного газа (СПГ) вряд ли сможет безболезненно отказаться от российского газа, сказала в комментарии РИА Новости старший консультант Vygon Consulting Екатерина Колбикова.
Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг сообщил, что немецкие власти начали закупать газ не только из России, но и из других стран. А в конце февраля он заявлял, что Германия приняла решение оперативно построить два терминала для приема СПГ — в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене. Кроме того, в среду вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что страна готова к возможному прекращению поставок газа из России.
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"В среднесрочной перспективе без строительства собственного приёмного терминала СПГ Германии вряд ли удастся безболезненно отказаться от российского газа", — отметила Колбикова.
Россия в прошлом году экспортировала в Германию 51 миллиард кубометров газа. Это около половины потребления газа страны, уточнила эксперт. При средней цене экспорта российского трубопроводного газа доход в 2021 году от поставок в Германию мог составлять примерно 14 миллиардов долларов.
Колбикова добавила, что озабоченность Шольца возможными трудностями с поставками из России может быть связана с последствиями военной операции на Украине, которая может привести к остановкам поставок газа в связи с повреждением транзитной инфраструктуры.
Потенциал снижения доли импорта российского газа будет в основном зависеть от возможности перехода на использование других источников энергии — угля, нефтепродуктов, ВИЭ и атома, заключила аналитик.
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