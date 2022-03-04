https://ria.ru/20220304/gaz-1776569678.html
Цены на газ в Европе обновили исторический максимум
Цены на газ в Европе обновили исторический максимум - РИА Новости, 04.03.2022
Цены на газ в Европе обновили исторический максимум
Фьючерсы на газ в Европе дорожают на 30 процентов, цены преодолели рекордную отметку в 2400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:39
2022-03-04T17:39
2022-03-04T18:53
экономика
природный газ
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европа
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Фьючерсы на газ в Европе дорожают на 30 процентов, цены преодолели рекордную отметку в 2400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF в 17:30 мск достигла 2411,3 доллара. С учетом изменения валютных котировок — на ICE Futures данные представлены в евро — это на 30,6 процента выше расчета накануне (1845,8 доллара).В последние дни цены на газ в Европе демонстрируют сильную волатильность. Показатели резко выросли после начала российской военной спецоперации по демилитаризации Украины. Накануне ценовой максимум составил 2279 долларов.При этом ощутимое подорожание топлива в европейских странах наблюдается еще с прошлой весны. К концу лета цены выросли с 250-300 долларов за тысячу кубометров до 600, а в начале октября — до одной тысячи долларов.Эксперты связывают это с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года.
https://ria.ru/20220304/energoresursy-1776469309.html
https://ria.ru/20220304/gaz-1776430813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, природный газ, россия, европа, в мире, цены
17:39 04.03.2022 (обновлено: 18:53 04.03.2022)
Цены на газ в Европе обновили исторический максимум
Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум, достигнув 2411 долларов
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Фьючерсы на газ в Европе дорожают на 30 процентов, цены преодолели рекордную отметку в 2400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF в 17:30 мск достигла 2411,3 доллара. С учетом изменения валютных котировок — на ICE Futures данные представлены в евро — это на 30,6 процента выше расчета накануне (1845,8 доллара).
В последние дни цены на газ в Европе
демонстрируют сильную волатильность. Показатели резко выросли после начала российской военной спецоперации по демилитаризации Украины. Накануне ценовой максимум составил 2279 долларов.
При этом ощутимое подорожание топлива в европейских странах наблюдается еще с прошлой весны. К концу лета цены выросли с 250-300 долларов за тысячу кубометров до 600, а в начале октября — до одной тысячи долларов.
Эксперты связывают это с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии
, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года.