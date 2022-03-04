https://ria.ru/20220304/gaz-1776430813.html

Прокачку газа по "Ямалу — Европе" приостановили

Прокачку газа по "Ямалу — Европе" приостановили - РИА Новости, 04.03.2022

Прокачку газа по "Ямалу — Европе" приостановили

С 9:00 прекратилась прокачка газа по "Ямалу — Европе" из России в Германию, следует из данных немецкого оператора Gascade и площадки аукционов GSA Platform. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T10:30

2022-03-04T10:30

2022-03-04T17:34

ямал-европа (газопровод)

экономика

газпром

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. С 9:00 прекратилась прокачка газа по "Ямалу — Европе" из России в Германию, следует из данных немецкого оператора Gascade и площадки аукционов GSA Platform. При этом прямые мощности магистрали забронированы на все газовые сутки.Накануне "Газпром" выкупил мощность "Ямала — Европы" в объеме около 750 тысяч кубометров в час из предложенных 3,7 миллиона кубометров — почти 20 процентов от общего предложения. Компания может использовать мощность с 8:00 мск 4 марта до 8:00 мск 5 марта.Объем прокачки с 8:00 до 9:00 мск составил 9,8 тысячи кубометров в час, а с 9:00 мск транзит прекратился вовсе."Ямал — Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа европейцам. Труба протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров топлива в год.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ямал-европа (газопровод), экономика, газпром