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Прокачку газа по "Ямалу — Европе" приостановили
Прокачку газа по "Ямалу — Европе" приостановили - РИА Новости, 04.03.2022
Прокачку газа по "Ямалу — Европе" приостановили
С 9:00 прекратилась прокачка газа по "Ямалу — Европе" из России в Германию, следует из данных немецкого оператора Gascade и площадки аукционов GSA Platform. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:30
2022-03-04T10:30
2022-03-04T17:34
ямал-европа (газопровод)
экономика
газпром
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. С 9:00 прекратилась прокачка газа по "Ямалу — Европе" из России в Германию, следует из данных немецкого оператора Gascade и площадки аукционов GSA Platform. При этом прямые мощности магистрали забронированы на все газовые сутки.Накануне "Газпром" выкупил мощность "Ямала — Европы" в объеме около 750 тысяч кубометров в час из предложенных 3,7 миллиона кубометров — почти 20 процентов от общего предложения. Компания может использовать мощность с 8:00 мск 4 марта до 8:00 мск 5 марта.Объем прокачки с 8:00 до 9:00 мск составил 9,8 тысячи кубометров в час, а с 9:00 мск транзит прекратился вовсе."Ямал — Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа европейцам. Труба протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров топлива в год.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ямал-европа (газопровод), экономика, газпром
10:30 04.03.2022 (обновлено: 17:34 04.03.2022)
Прокачку газа по "Ямалу — Европе" приостановили
Прокачку по газопроводу "Ямал — Европа" прекратили с 9:00
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. С 9:00 прекратилась прокачка газа по "Ямалу — Европе" из России в Германию, следует из данных немецкого оператора Gascade и площадки аукционов GSA Platform.
При этом прямые мощности магистрали забронированы на все газовые сутки.
Накануне "Газпром
" выкупил мощность "Ямала — Европы" в объеме около 750 тысяч кубометров в час из предложенных 3,7 миллиона кубометров — почти 20 процентов от общего предложения. Компания может использовать мощность с 8:00 мск 4 марта до 8:00 мск 5 марта.
Объем прокачки с 8:00 до 9:00 мск составил 9,8 тысячи кубометров в час, а с 9:00 мск транзит прекратился вовсе.
"Ямал — Европа", наряду с "Северным потоком
" и газотранспортной системой Украины
, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа европейцам. Труба протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России
, Белоруссии
, Польши и Германии
— и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров топлива в год.