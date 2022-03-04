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Транзит газа через Украину остается на максимальном уровне

Транзит газа через Украину остается на максимальном уровне - РИА Новости, 04.03.2022

Транзит газа через Украину остается на максимальном уровне

Транзит российского газа через Украину остается на максимальном уровне, а через Белоруссию и Польшу - по газопроводу "Ямал-Европа" - продолжает расти, теперь... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T09:39

2022-03-04T09:39

2022-03-04T09:39

экономика

белоруссия

япония

германия

газпром

оператор гтс украины

украина

россия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через Украину остается на максимальном уровне, а через Белоруссию и Польшу - по газопроводу "Ямал-Европа" - продолжает расти, теперь газ из РФ может прокачиваться не только ночью, но и днем, следует из данных операторов газотранспортных систем (ГТС) и площадки аукционов GSA Platform.Заявки на прокачку газа из России на 4 марта составляют 109,4 миллиона кубометров, сообщается на сайте "Оператора ГТС Украины". Объем поставок через украинскую территорию резко вырос с 24 февраля и держится в последние дни на максимальном уровне. Контрактные обязательства "Газпрома" в отношении транзита перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.Транзит газа через Белоруссию и Польшу, который возобновился в субботу и сохранялся только в ночные часы, увеличился: накануне "Газпром" забронировал мощности магистрали "Ямал-Европа" на полные газовые сутки 3 и 4 марта, свидетельствуют результаты аукциона на GSA Platform.Накануне вечером компания выкупила мощность в объеме около 750 тысяч кубометров в час из предложенных 3,7 миллиона кубометров - почти 20% от общего предложения. "Газпром" сможет использовать мощность с 8.00 мск 4 марта до 8.00 мск 5 марта. За прошедшую ночь - с 21.00 мск до 8.00 мск - из России в Германию было прокачано 13,7 миллиона кубометров газа.Эксперты связывают рост спроса на российский газ с обострившимися рисками, связанными с конфликтом на Украине, а также прогнозом погоды в Европе, указывающим на некоторое похолодание в ближайшие дни, и более низкими, чем ожидалось, показателями ветрогенерации. Аналитики Rystad Energy полагают, что сейчас нарушение газовых потоков наиболее вероятно может возникнуть из-за повреждения инфраструктуры. Однако поскольку ситуация быстро развивается, риск сбоев возможен также из-за санкций в отношении энергетики, считают они.В то же время рынок следит за крупными компаниями, которые покидают российский рынок, и за тем, что за этим может последовать. Если, например, нарушатся потоки с "Сахалина 2" в Японию или Южную Корею, скорее всего, придется искать альтернативные объемы.Европа в конце зимы отобрала весь закачанный в летний сезон газ, его общий остаток в подземных хранилищах по данным на утро 1 марта составлял 29%. Обычно забор газа продолжается до конца марта - середины апреля. Теперь он будет идти из объемов, которые были закачаны в хранилища Европы еще раньше - в 2020-м и предыдущие годы.

белоруссия

япония

германия

украина

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, белоруссия, япония, германия, газпром, оператор гтс украины, украина, россия