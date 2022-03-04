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Шольц заявил, что Германия начала закупки газа в обход России
Шольц заявил, что Германия начала закупки газа в обход России - РИА Новости, 04.03.2022
Шольц заявил, что Германия начала закупки газа в обход России
Германия начала закупки газа в обход России, но получает и российские поставки энергоносителей, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T00:52
2022-03-04T08:12
в мире
россия
германия
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БЕРЛИН, 4 мар — РИА Новости. Германия начала закупки газа в обход России, но получает и российские поставки энергоносителей, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF."Так как мы не наивны, мы, с одной стороны, ввели это регулирование (санкции, в том числе остановку введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2". — Прим. ред.), но одновременно очень рано подготовились к ситуации, что &lt;…&gt; могут также возникнуть трудности &lt;…&gt;. Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше", — сказал Шольц, добавив, что ФРГ продолжает "получать газ, нефть и уголь из России".
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в мире, россия, германия
00:52 04.03.2022 (обновлено: 08:12 04.03.2022)
 
Шольц заявил, что Германия начала закупки газа в обход России

Канцлер ФРГ Шольц заявил о начале закупок Германией газа в обход России

© REUTERS / John Macdougall/PoolКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / John Macdougall/Pool
Канцлер Германии Олаф Шольц
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 мар — РИА Новости. Германия начала закупки газа в обход России, но получает и российские поставки энергоносителей, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.
"Так как мы не наивны, мы, с одной стороны, ввели это регулирование (санкции, в том числе остановку введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2". — Прим. ред.), но одновременно очень рано подготовились к ситуации, что <…> могут также возникнуть трудности <…>. Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше", — сказал Шольц, добавив, что ФРГ продолжает "получать газ, нефть и уголь из России".
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 01:34
Шольц заявил, что плана размещения на Украине ракет НАТО не было
 
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