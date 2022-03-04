https://ria.ru/20220304/gaz-1776390730.html

Шольц заявил, что Германия начала закупки газа в обход России

Шольц заявил, что Германия начала закупки газа в обход России - РИА Новости, 04.03.2022

Шольц заявил, что Германия начала закупки газа в обход России

Германия начала закупки газа в обход России, но получает и российские поставки энергоносителей, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T00:52

2022-03-04T00:52

2022-03-04T08:12

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БЕРЛИН, 4 мар — РИА Новости. Германия начала закупки газа в обход России, но получает и российские поставки энергоносителей, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF."Так как мы не наивны, мы, с одной стороны, ввели это регулирование (санкции, в том числе остановку введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2". — Прим. ред.), но одновременно очень рано подготовились к ситуации, что <…> могут также возникнуть трудности <…>. Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше", — сказал Шольц, добавив, что ФРГ продолжает "получать газ, нефть и уголь из России".

https://ria.ru/20220304/rakety-1776393560.html

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в мире, россия, германия