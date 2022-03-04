https://ria.ru/20220304/gaz-1776390730.html
Шольц заявил, что Германия начала закупки газа в обход России
Шольц заявил, что Германия начала закупки газа в обход России - РИА Новости, 04.03.2022
Шольц заявил, что Германия начала закупки газа в обход России
Германия начала закупки газа в обход России, но получает и российские поставки энергоносителей, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T00:52
2022-03-04T00:52
2022-03-04T08:12
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БЕРЛИН, 4 мар — РИА Новости. Германия начала закупки газа в обход России, но получает и российские поставки энергоносителей, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF."Так как мы не наивны, мы, с одной стороны, ввели это регулирование (санкции, в том числе остановку введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2". — Прим. ред.), но одновременно очень рано подготовились к ситуации, что <…> могут также возникнуть трудности <…>. Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше", — сказал Шольц, добавив, что ФРГ продолжает "получать газ, нефть и уголь из России".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, германия
00:52 04.03.2022 (обновлено: 08:12 04.03.2022)
Шольц заявил, что Германия начала закупки газа в обход России
Канцлер ФРГ Шольц заявил о начале закупок Германией газа в обход России