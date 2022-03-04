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В WhatsApp появится новая функция
В WhatsApp появится новая функция - РИА Новости, 04.03.2022
В WhatsApp появится новая функция
Пользователи WhatsApp получат новый способ оставлять реакцию на сообщения собеседника, об этом сообщает портал WABetaInfo. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T05:14
2022-03-04T11:20
общество
технологии
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пользователи WhatsApp получат новый способ оставлять реакцию на сообщения собеседника, об этом сообщает портал WABetaInfo.Так, пользователь сможет оставить реакцию на сообщение в виде смайлика через специальное меню. Чтобы его открыть, нужно будет нажать стрелку, появляющуюся при наведении курсора на правый угол сообщения.Альтернативный вариант реагирования на сообщение будет доступен в версии мессенджера для компьютеров. Классический способ предполагает наличие специальной кнопки с "реакцией" напротив сообщения собеседника.Указанные варианты доступны для бета-версии мессенджера, рядовые пользователи получат ее после соответствующих обновлений.
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общество, технологии
05:14 04.03.2022 (обновлено: 11:20 04.03.2022)
 
В WhatsApp появится новая функция

WABetaInfo: мессенджер WhatsApp получит новый способ реакции на сообщения в чатах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пользователи WhatsApp получат новый способ оставлять реакцию на сообщения собеседника, об этом сообщает портал WABetaInfo.
Так, пользователь сможет оставить реакцию на сообщение в виде смайлика через специальное меню. Чтобы его открыть, нужно будет нажать стрелку, появляющуюся при наведении курсора на правый угол сообщения.
Альтернативный вариант реагирования на сообщение будет доступен в версии мессенджера для компьютеров. Классический способ предполагает наличие специальной кнопки с "реакцией" напротив сообщения собеседника.
Указанные варианты доступны для бета-версии мессенджера, рядовые пользователи получат ее после соответствующих обновлений.
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