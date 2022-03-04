https://ria.ru/20220304/funktsiya-1776402932.html

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится новая функция - РИА Новости, 04.03.2022

В WhatsApp появится новая функция

Пользователи WhatsApp получат новый способ оставлять реакцию на сообщения собеседника, об этом сообщает портал WABetaInfo. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T05:14

2022-03-04T05:14

2022-03-04T11:20

общество

технологии

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пользователи WhatsApp получат новый способ оставлять реакцию на сообщения собеседника, об этом сообщает портал WABetaInfo.Так, пользователь сможет оставить реакцию на сообщение в виде смайлика через специальное меню. Чтобы его открыть, нужно будет нажать стрелку, появляющуюся при наведении курсора на правый угол сообщения.Альтернативный вариант реагирования на сообщение будет доступен в версии мессенджера для компьютеров. Классический способ предполагает наличие специальной кнопки с "реакцией" напротив сообщения собеседника.Указанные варианты доступны для бета-версии мессенджера, рядовые пользователи получат ее после соответствующих обновлений.

https://ria.ru/20220224/viber-1774839770.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии