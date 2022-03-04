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ФСБ обнаружила в Крыму схроны с оружием и боеприпасами
ФСБ обнаружила в Крыму схроны с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 04.03.2022
ФСБ обнаружила в Крыму схроны с оружием и боеприпасами
Cхроны с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами обнаружили спецслужбы в Симферопольском и Ленинском районах Крыма, сообщает УФСБ по Крыму и Севастополю. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T18:22
2022-03-04T18:22
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
россия
республика крым
ленинский район
оружие
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Cхроны с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами обнаружили спецслужбы в Симферопольском и Ленинском районах Крыма, сообщает УФСБ по Крыму и Севастополю."Тайники с оружием находились вблизи населённых пунктов Симферопольского и Ленинского районов Республики Крым и были тщательно замаскированы строительным мусором", - говорится в сообщении ведомства.Изъяты две металлических канистры с зарядом из тротиловых шашек, общий вес взрывчатого вещества составил 20 килограммов. Кроме того, в тайнике обнаружена металлическая труба, заваренная стальной пластиной и начиненная зарядом из тротиловых шашек общим весом 8,5 килограмма. В схронах также находились восемь штатных электродетонаторов, два инициирующих средства и противотанковая мина общим весом 9,6 килограмма, отмечает УФСБ.Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов и незаконное изготовление взрывчатых веществ). Личности организаторов схронов устанавливаются.
https://ria.ru/20220223/khram-1774559669.html
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республика крым
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, республика крым, ленинский район, оружие, севастополь
18:22 04.03.2022
 
ФСБ обнаружила в Крыму схроны с оружием и боеприпасами

ФСБ обнаружила в Симферопольском и Ленинском районах Крыма схроны с оружием и боеприпасами

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Cхроны с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами обнаружили спецслужбы в Симферопольском и Ленинском районах Крыма, сообщает УФСБ по Крыму и Севастополю.
"Тайники с оружием находились вблизи населённых пунктов Симферопольского и Ленинского районов Республики Крым и были тщательно замаскированы строительным мусором", - говорится в сообщении ведомства.
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Изъяты две металлических канистры с зарядом из тротиловых шашек, общий вес взрывчатого вещества составил 20 килограммов. Кроме того, в тайнике обнаружена металлическая труба, заваренная стальной пластиной и начиненная зарядом из тротиловых шашек общим весом 8,5 килограмма. В схронах также находились восемь штатных электродетонаторов, два инициирующих средства и противотанковая мина общим весом 9,6 килограмма, отмечает УФСБ.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов и незаконное изготовление взрывчатых веществ). Личности организаторов схронов устанавливаются.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияРоссияРеспублика КрымЛенинский районОружиеСевастополь
 
 
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