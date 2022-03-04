https://ria.ru/20220304/fsb-1776581671.html

ФСБ обнаружила в Крыму схроны с оружием и боеприпасами

ФСБ обнаружила в Крыму схроны с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 04.03.2022

ФСБ обнаружила в Крыму схроны с оружием и боеприпасами

Cхроны с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами обнаружили спецслужбы в Симферопольском и Ленинском районах Крыма, сообщает УФСБ по Крыму и Севастополю. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T18:22

2022-03-04T18:22

2022-03-04T18:22

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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республика крым

ленинский район

оружие

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Cхроны с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами обнаружили спецслужбы в Симферопольском и Ленинском районах Крыма, сообщает УФСБ по Крыму и Севастополю."Тайники с оружием находились вблизи населённых пунктов Симферопольского и Ленинского районов Республики Крым и были тщательно замаскированы строительным мусором", - говорится в сообщении ведомства.Изъяты две металлических канистры с зарядом из тротиловых шашек, общий вес взрывчатого вещества составил 20 килограммов. Кроме того, в тайнике обнаружена металлическая труба, заваренная стальной пластиной и начиненная зарядом из тротиловых шашек общим весом 8,5 килограмма. В схронах также находились восемь штатных электродетонаторов, два инициирующих средства и противотанковая мина общим весом 9,6 килограмма, отмечает УФСБ.Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов и незаконное изготовление взрывчатых веществ). Личности организаторов схронов устанавливаются.

https://ria.ru/20220223/khram-1774559669.html

https://ria.ru/20220216/prigovor-1773163674.html

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республика крым

ленинский район

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, республика крым, ленинский район, оружие, севастополь