https://ria.ru/20220304/feyki-1776616209.html
Путин подписал закон о наказании за фейки о Вооруженных силах
Путин подписал закон о наказании за фейки о Вооруженных силах - РИА Новости, 04.03.2022
Путин подписал закон о наказании за фейки о Вооруженных силах
Владимир Путин подписал федеральный закон о крупных штрафах и уголовном наказании за призывы к антироссийским санкциям и за фейки, дискредитирующие Вооруженные... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T22:04
2022-03-04T22:04
2022-03-04T22:56
владимир путин
россия
общество
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал федеральный закон о крупных штрафах и уголовном наказании за призывы к антироссийским санкциям и за фейки, дискредитирующие Вооруженные силы. Об этом сообщается на сайте Кремля.Документ вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.Распространение заведомо ложной информации о российской армии будет наказываться:За фейки, повлекшие тяжкие последствия, может грозить от десяти до 15 лет тюрьмы.Если преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с искусственным созданием доказательств обвинения, из корыстных побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти, или вражды в отношении какой-либо социальной группы, то наказание может быть следующим:Призывы к воспрепятствованию использования российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за его дискредитацию — если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности — наказываются:Если такие призывы или дискредитация повлекли тяжкие последствия, предусмотрены:Также законопроект предусматривает наказание за призывы к санкциям против России:Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сейчас идет "колоссальный поток фейков" о действиях российских военных на Украине. К этому, по данным ведомства, причастны иностранные спецслужбы, а координирует их НАТО.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220304/gazeta-1776599804.html
https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776616989.html
https://ria.ru/20220304/denatsifikatsiya-1776480848.html
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество, вооруженные силы рф
22:04 04.03.2022 (обновлено: 22:56 04.03.2022)
Путин подписал закон о наказании за фейки о Вооруженных силах
Президент Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал федеральный закон о крупных штрафах и уголовном наказании за призывы к антироссийским санкциям и за фейки, дискредитирующие Вооруженные силы. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Документ вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Распространение заведомо ложной информации о российской армии будет наказываться:
—штрафом в размере от 700 тысяч до полутора миллионов рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев;
—исправительными работами на срок до года;
—принудительными работами на срок до трех лет;
—лишением свободы на тот же срок.
За фейки, повлекшие тяжкие последствия, может грозить от десяти до 15 лет тюрьмы.
Если преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с искусственным созданием доказательств обвинения, из корыстных побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти, или вражды в отношении какой-либо социальной группы, то наказание может быть следующим:
—административный штраф от трех до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет;
—принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет;
—лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Призывы к воспрепятствованию использования российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за его дискредитацию — если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности — наказываются:
—штрафом от 100 тысяч до 300 тысяч рублей;
—принудительными работами на срок до трех лет;
—арестом на срок от четырех до шести месяцев;
—лишением свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности.
Если такие призывы или дискредитация повлекли тяжкие последствия, предусмотрены:
—штраф от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет;
—лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.
Также законопроект предусматривает наказание за призывы к санкциям против России:
—штраф до 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех лет;
—ограничение свободы на срок до трех лет;
—принудительные работы на срок до трех лет;
—арест на срок до шести месяцев;
—лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила
, что сейчас идет "колоссальный поток фейков" о действиях российских военных на Украине
. К этому, по данным ведомства, причастны иностранные спецслужбы, а координирует их НАТО
.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия
начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.