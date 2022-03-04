https://ria.ru/20220304/feyki-1776616209.html

Путин подписал закон о наказании за фейки о Вооруженных силах

Путин подписал закон о наказании за фейки о Вооруженных силах - РИА Новости, 04.03.2022

Путин подписал закон о наказании за фейки о Вооруженных силах

Владимир Путин подписал федеральный закон о крупных штрафах и уголовном наказании за призывы к антироссийским санкциям и за фейки, дискредитирующие Вооруженные... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T22:04

2022-03-04T22:04

2022-03-04T22:56

владимир путин

россия

общество

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал федеральный закон о крупных штрафах и уголовном наказании за призывы к антироссийским санкциям и за фейки, дискредитирующие Вооруженные силы. Об этом сообщается на сайте Кремля.Документ вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.Распространение заведомо ложной информации о российской армии будет наказываться:За фейки, повлекшие тяжкие последствия, может грозить от десяти до 15 лет тюрьмы.Если преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с искусственным созданием доказательств обвинения, из корыстных побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти, или вражды в отношении какой-либо социальной группы, то наказание может быть следующим:Призывы к воспрепятствованию использования российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за его дискредитацию — если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности — наказываются:Если такие призывы или дискредитация повлекли тяжкие последствия, предусмотрены:Также законопроект предусматривает наказание за призывы к санкциям против России:Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сейчас идет "колоссальный поток фейков" о действиях российских военных на Украине. К этому, по данным ведомства, причастны иностранные спецслужбы, а координирует их НАТО.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220304/gazeta-1776599804.html

https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776616989.html

https://ria.ru/20220304/denatsifikatsiya-1776480848.html

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

владимир путин, россия, общество, вооруженные силы рф