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Медиавойны
https://ria.ru/20220304/feyki-1776492781.html
Иностранцев тоже накажут за фейки о российской армии, заявил Хинштейн
Иностранцев тоже накажут за фейки о российской армии, заявил Хинштейн - РИА Новости, 04.03.2022
Иностранцев тоже накажут за фейки о российской армии, заявил Хинштейн
Нормы закона об уголовной ответственности за распространение фейковой информации о Вооруженных силах РФ распространяются не только на российских граждан, но и... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:56
2022-03-04T14:01
медиавойны
общество
россия
госдума рф
александр хинштейн
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Нормы закона об уголовной ответственности за распространение фейковой информации о Вооруженных силах РФ распространяются не только на российских граждан, но и на иностранцев, рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн."Закон касается всех граждан, не только российских, потому что речь идет о действиях против России", - сказал Хинштейн журналистам.Парламентарий отметил, что лица с иностранным гражданством, распространяющие фейки из других государств, находятся вне российской юрисдикции. "Это наказание, наверное, не состоится, ...но у этих людей есть сообщники, есть пособники, есть сторонники, есть те, кто продвигает все это здесь", - добавил он.Также, по его словам, есть срок давности в рамках привлечения к уголовной ответственности. "За тяжкие преступления они составляют до 15 лет", - уточнил Хинштейн.Госдума на пленарном заседании в пятницу единогласно приняла сразу во втором и в третьем чтениях законопроект, которым, в частности, вводятся уголовное наказание и крупные штрафы за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Также палата приняла во втором и третьем чтениях законопроект введении и административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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общество, россия, госдума рф, александр хинштейн, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина
13:56 04.03.2022 (обновлено: 14:01 04.03.2022)
 
Иностранцев тоже накажут за фейки о российской армии, заявил Хинштейн

Депутат Хинштейн: ответственность за фейки о российской армии действует и на иностранцев

© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна
Александр Хинштейн
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Нормы закона об уголовной ответственности за распространение фейковой информации о Вооруженных силах РФ распространяются не только на российских граждан, но и на иностранцев, рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
"Закон касается всех граждан, не только российских, потому что речь идет о действиях против России", - сказал Хинштейн журналистам.
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Парламентарий отметил, что лица с иностранным гражданством, распространяющие фейки из других государств, находятся вне российской юрисдикции. "Это наказание, наверное, не состоится, ...но у этих людей есть сообщники, есть пособники, есть сторонники, есть те, кто продвигает все это здесь", - добавил он.
Также, по его словам, есть срок давности в рамках привлечения к уголовной ответственности. "За тяжкие преступления они составляют до 15 лет", - уточнил Хинштейн.
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Госдума на пленарном заседании в пятницу единогласно приняла сразу во втором и в третьем чтениях законопроект, которым, в частности, вводятся уголовное наказание и крупные штрафы за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Также палата приняла во втором и третьем чтениях законопроект введении и административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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МедиавойныОбществоРоссияГосдума РФАлександр ХинштейнВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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