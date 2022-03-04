13:56 04.03.2022 (обновлено: 14:01 04.03.2022)
Иностранцев тоже накажут за фейки о российской армии, заявил Хинштейн
Депутат Хинштейн: ответственность за фейки о российской армии действует и на иностранцев
Александр Хинштейн
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Нормы закона об уголовной ответственности за распространение фейковой информации о Вооруженных силах РФ распространяются не только на российских граждан, но и на иностранцев, рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
"Закон касается всех граждан, не только российских, потому что речь идет о действиях против России", - сказал Хинштейн журналистам.
Парламентарий отметил, что лица с иностранным гражданством, распространяющие фейки из других государств, находятся вне российской юрисдикции. "Это наказание, наверное, не состоится, ...но у этих людей есть сообщники, есть пособники, есть сторонники, есть те, кто продвигает все это здесь", - добавил он.
Также, по его словам, есть срок давности в рамках привлечения к уголовной ответственности. "За тяжкие преступления они составляют до 15 лет", - уточнил Хинштейн.
Госдума на пленарном заседании в пятницу единогласно приняла сразу во втором и в третьем чтениях законопроект, которым, в частности, вводятся уголовное наказание и крупные штрафы за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Также палата приняла во втором и третьем чтениях законопроект введении и административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.