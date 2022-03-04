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Финский Fazer приостанавливает экспорт в Россию
Финский Fazer приостанавливает экспорт в Россию - РИА Новости, 04.03.2022
Финский Fazer приостанавливает экспорт в Россию
Финский производитель кондитерских, шоколадных и хлебо-булочных изделий Fazer приостанавливает экспорт в Россию, сообщает компания. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:59
2022-03-04T15:59
экономика
финляндия
россия
балтия
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мар - РИА Новости. Финский производитель кондитерских, шоколадных и хлебо-булочных изделий Fazer приостанавливает экспорт в Россию, сообщает компания."Fazer приостанавливает экспорт своей продукции из Финляндии в Россию. Экспорт Fazer в Россию состоит из кондитерских изделий и мукомольных изделий с годовым объемом чистых продаж около 12,5 миллиона евро", - уточняется в сообщении.Fazer - финская семейная компания, работает в Финляндии и странах Балтии, экспортирует продукцию в 40 стран.
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экономика, финляндия, россия, балтия
15:59 04.03.2022
 
Финский Fazer приостанавливает экспорт в Россию

Финский производитель кондитерских изделий Fazer приостанавливает экспорт в Россию

© Fotolia / Oleg PodzorovХельсинки, Финляндия
Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Fotolia / Oleg Podzorov
Хельсинки, Финляндия
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 4 мар - РИА Новости. Финский производитель кондитерских, шоколадных и хлебо-булочных изделий Fazer приостанавливает экспорт в Россию, сообщает компания.
"Fazer приостанавливает экспорт своей продукции из Финляндии в Россию. Экспорт Fazer в Россию состоит из кондитерских изделий и мукомольных изделий с годовым объемом чистых продаж около 12,5 миллиона евро", - уточняется в сообщении.
Fazer - финская семейная компания, работает в Финляндии и странах Балтии, экспортирует продукцию в 40 стран.
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