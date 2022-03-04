https://ria.ru/20220304/fazer-1776541420.html

Финский Fazer приостанавливает экспорт в Россию

Финский Fazer приостанавливает экспорт в Россию - РИА Новости, 04.03.2022

Финский Fazer приостанавливает экспорт в Россию

Финский производитель кондитерских, шоколадных и хлебо-булочных изделий Fazer приостанавливает экспорт в Россию, сообщает компания. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:59

2022-03-04T15:59

2022-03-04T15:59

экономика

финляндия

россия

балтия

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мар - РИА Новости. Финский производитель кондитерских, шоколадных и хлебо-булочных изделий Fazer приостанавливает экспорт в Россию, сообщает компания."Fazer приостанавливает экспорт своей продукции из Финляндии в Россию. Экспорт Fazer в Россию состоит из кондитерских изделий и мукомольных изделий с годовым объемом чистых продаж около 12,5 миллиона евро", - уточняется в сообщении.Fazer - финская семейная компания, работает в Финляндии и странах Балтии, экспортирует продукцию в 40 стран.

https://ria.ru/20220304/autodesk-1776438958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, финляндия, россия, балтия