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ФАС сократит срок выдачи предостережений за необоснованные прогнозы о ценах
ФАС сократит срок выдачи предостережений за необоснованные прогнозы о ценах - РИА Новости, 04.03.2022
ФАС сократит срок выдачи предостережений за необоснованные прогнозы о ценах
Федеральная антимонопольная служба сократит срок выдачи предостережений, в том числе за публичные необоснованные прогнозы о росте цен с 10 до двух дней,... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:38
2022-03-04T12:35
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба сократит срок выдачи предостережений, в том числе за публичные необоснованные прогнозы о росте цен с 10 до двух дней, сообщает пресс-служба ведомства."В целях оперативного контроля за ценовой ситуацией на социально значимых товарных рынках ФАС России планирует сократить сроки подготовки документов, касающихся реализации мер антимонопольного реагирования. Предполагается сократить срок внутриведомственных процедур, связанных с выдачей предостережения, до двух рабочих дней. В настоящий момент предельный срок для выдачи предостережений в соответствии с законом о защите конкуренции составляет 10 дней", - говорится в сообщении.Там уточняется, что эта мера реагирования применяется за публичные заявления, которые могут повлечь за собой заключение антиконкурентного соглашения между участниками рынка либо привести к искусственному ажиотажному спросу на рынке, что в конечном итоге может негативно сказаться на ценах для конечного потребителя.Ведомство отмечает, что предостережение является превентивной мерой антимонопольного реагирования. "Этот инструмент позволяет предотвращать планируемые антиконкурентные действия на социально значимых товарных рынках, а также сокращать количество возбуждаемых антимонопольных дел и назначаемых по результатам их рассмотрения штрафов", - пояснили в пресс-службе.Выдача предостережений о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, предусмотрена статьей 25.7 закона о защите конкуренции.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
11:38 04.03.2022 (обновлено: 12:35 04.03.2022)
 
ФАС сократит срок выдачи предостережений за необоснованные прогнозы о ценах

ФАС сократит до двух дней срок выдачи предостережений за необоснованные прогнозы о ценах

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗданиие Федеральной антимонопольной службы России
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Зданиие Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба сократит срок выдачи предостережений, в том числе за публичные необоснованные прогнозы о росте цен с 10 до двух дней, сообщает пресс-служба ведомства.
"В целях оперативного контроля за ценовой ситуацией на социально значимых товарных рынках ФАС России планирует сократить сроки подготовки документов, касающихся реализации мер антимонопольного реагирования. Предполагается сократить срок внутриведомственных процедур, связанных с выдачей предостережения, до двух рабочих дней. В настоящий момент предельный срок для выдачи предостережений в соответствии с законом о защите конкуренции составляет 10 дней", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что эта мера реагирования применяется за публичные заявления, которые могут повлечь за собой заключение антиконкурентного соглашения между участниками рынка либо привести к искусственному ажиотажному спросу на рынке, что в конечном итоге может негативно сказаться на ценах для конечного потребителя.
Ведомство отмечает, что предостережение является превентивной мерой антимонопольного реагирования. "Этот инструмент позволяет предотвращать планируемые антиконкурентные действия на социально значимых товарных рынках, а также сокращать количество возбуждаемых антимонопольных дел и назначаемых по результатам их рассмотрения штрафов", - пояснили в пресс-службе.
Выдача предостережений о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, предусмотрена статьей 25.7 закона о защите конкуренции.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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