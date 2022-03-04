https://ria.ru/20220304/fas-1776449684.html

ФАС сократит срок выдачи предостережений за необоснованные прогнозы о ценах

ФАС сократит срок выдачи предостережений за необоснованные прогнозы о ценах - РИА Новости, 04.03.2022

ФАС сократит срок выдачи предостережений за необоснованные прогнозы о ценах

Федеральная антимонопольная служба сократит срок выдачи предостережений, в том числе за публичные необоснованные прогнозы о росте цен с 10 до двух дней,... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:38

2022-03-04T11:38

2022-03-04T12:35

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба сократит срок выдачи предостережений, в том числе за публичные необоснованные прогнозы о росте цен с 10 до двух дней, сообщает пресс-служба ведомства."В целях оперативного контроля за ценовой ситуацией на социально значимых товарных рынках ФАС России планирует сократить сроки подготовки документов, касающихся реализации мер антимонопольного реагирования. Предполагается сократить срок внутриведомственных процедур, связанных с выдачей предостережения, до двух рабочих дней. В настоящий момент предельный срок для выдачи предостережений в соответствии с законом о защите конкуренции составляет 10 дней", - говорится в сообщении.Там уточняется, что эта мера реагирования применяется за публичные заявления, которые могут повлечь за собой заключение антиконкурентного соглашения между участниками рынка либо привести к искусственному ажиотажному спросу на рынке, что в конечном итоге может негативно сказаться на ценах для конечного потребителя.Ведомство отмечает, что предостережение является превентивной мерой антимонопольного реагирования. "Этот инструмент позволяет предотвращать планируемые антиконкурентные действия на социально значимых товарных рынках, а также сокращать количество возбуждаемых антимонопольных дел и назначаемых по результатам их рассмотрения штрафов", - пояснили в пресс-службе.Выдача предостережений о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, предусмотрена статьей 25.7 закона о защите конкуренции.

https://realty.ria.ru/20220303/fas-1776335541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)