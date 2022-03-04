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Meta пообещала сделать все для восстановления сервисов Facebook для россиян
Meta пообещала сделать все для восстановления сервисов Facebook для россиян - РИА Новости, 04.03.2022
Meta пообещала сделать все для восстановления сервисов Facebook для россиян
Компания Meta будет делать все возможное, чтобы восстановить доступность сервисов Facebook для россиян после решения Роскомнадзора о блокировке крупнейшей в... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T22:29
2022-03-04T22:29
технологии
россия
facebook
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Компания Meta будет делать все возможное, чтобы восстановить доступность сервисов Facebook для россиян после решения Роскомнадзора о блокировке крупнейшей в мире социальной сети, заявил вице-президент американской компании Ник Клегг."Мы продолжим делать все что можем для восстановления наших сервисов, чтобы они оставались доступны людям для безопасного самовыражения и организации действий", - написал он в Twitter.В пятницу вечером Роскомнадзор заявил, что принял решение о блокировке доступа к Facebook в России в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ. По данным ведомства, с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. Сообщается, что социальной сетью был ограничен доступ к следующим российским СМИ: "Звезда", "РИА Новости", Sputnik, RT, "Лента.ру" и "Газета.ру"."Скоро миллионы простых россиян окажутся отрезаны от надежной информации, лишены привычных способов коммуникации с родными и друзьями, лишатся возможности высказываться", - сказал Клегг.
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технологии, россия, facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
22:29 04.03.2022
 
Meta пообещала сделать все для восстановления сервисов Facebook для россиян

Meta пообещала сделать все, чтобы восстановить доступность сервисов Facebook для россиян

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Фейсбук"
Страница социальной сети Фейсбук - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Компания Meta будет делать все возможное, чтобы восстановить доступность сервисов Facebook для россиян после решения Роскомнадзора о блокировке крупнейшей в мире социальной сети, заявил вице-президент американской компании Ник Клегг.
"Мы продолжим делать все что можем для восстановления наших сервисов, чтобы они оставались доступны людям для безопасного самовыражения и организации действий", - написал он в Twitter.
В пятницу вечером Роскомнадзор заявил, что принял решение о блокировке доступа к Facebook в России в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ. По данным ведомства, с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. Сообщается, что социальной сетью был ограничен доступ к следующим российским СМИ: "Звезда", "РИА Новости", Sputnik, RT, "Лента.ру" и "Газета.ру".
"Скоро миллионы простых россиян окажутся отрезаны от надежной информации, лишены привычных способов коммуникации с родными и друзьями, лишатся возможности высказываться", - сказал Клегг.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 21:27
РКН потребовал удалить Telegram-боты, предоставляющие информацию о военных
 
ТехнологииРоссияFacebookФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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