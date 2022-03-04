https://ria.ru/20220304/facebook-1776618754.html

Meta пообещала сделать все для восстановления сервисов Facebook для россиян

Meta пообещала сделать все для восстановления сервисов Facebook для россиян - РИА Новости, 04.03.2022

Meta пообещала сделать все для восстановления сервисов Facebook для россиян

Компания Meta будет делать все возможное, чтобы восстановить доступность сервисов Facebook для россиян после решения Роскомнадзора о блокировке крупнейшей в... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T22:29

2022-03-04T22:29

2022-03-04T22:29

технологии

россия

facebook

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Компания Meta будет делать все возможное, чтобы восстановить доступность сервисов Facebook для россиян после решения Роскомнадзора о блокировке крупнейшей в мире социальной сети, заявил вице-президент американской компании Ник Клегг."Мы продолжим делать все что можем для восстановления наших сервисов, чтобы они оставались доступны людям для безопасного самовыражения и организации действий", - написал он в Twitter.В пятницу вечером Роскомнадзор заявил, что принял решение о блокировке доступа к Facebook в России в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ. По данным ведомства, с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. Сообщается, что социальной сетью был ограничен доступ к следующим российским СМИ: "Звезда", "РИА Новости", Sputnik, RT, "Лента.ру" и "Газета.ру"."Скоро миллионы простых россиян окажутся отрезаны от надежной информации, лишены привычных способов коммуникации с родными и друзьями, лишатся возможности высказываться", - сказал Клегг.

https://ria.ru/20220303/boty-1776370627.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)