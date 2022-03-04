https://ria.ru/20220304/facebook-1776608220.html

Роскомнадзор решил заблокировать доступ к Facebook в России

Роскомнадзор решил заблокировать доступ к Facebook в России - РИА Новости, 04.03.2022

Роскомнадзор решил заблокировать доступ к Facebook в России

Роскомнадзор решил заблокировать Facebook в России в ответ на ограничение доступа к российским СМИ. Об этом сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T21:03

2022-03-04T21:03

2022-03-04T21:51

facebook

россия

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Роскомнадзор решил заблокировать Facebook в России в ответ на ограничение доступа к российским СМИ. Об этом сообщается на сайте ведомства.По данным РКН, с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации средств массовой информации в России."В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов "Лента.ру" и "Газета.ру", — говорится в сообщении.Эти ограничения запрещены федеральным законом № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации". Документ был принят, чтобы не нарушались ключевые принципы свободного распространения информации и обеспечивался беспрепятственный доступ пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах.В конце февраля Facebook наложил ограничения на 90 дней на страницу РИА Новости — пресс-служба МИА "Россия сегодня" назвала это вопиющим нарушением свободы слова. Кроме того, за сутки цензуре подверглись материалы четырех российских СМИ — "Звезда", РИА Новости, "Лента.ру" и "Газета.ру".После этого Генпрокуратура по согласованию с МИД признала Facebook причастной к нарушению прав и свобод россиян, в частности, "свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом" — что прописано в 29-й статьей Конституции. Роскомнадзор тогда сообщил о частичном ограничении доступа к социальной сети.Как предупреждали в РКН, если соцсеть не устранит нарушения, доступ к ней полностью или частично ограничат.

https://ria.ru/20220226/smi-1775193364.html

https://ria.ru/20220226/facebook-1775209241.html

россия

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

facebook, россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)